Voitures incendiées, tirs de mortiers : une nuit du 14 juillet sous tension dans les Yvelines

Voitures et poubelles incendiées, tirs de mortiers d’artifice, jets de projectiles … Nuit particulièrement mouvementée que celle du 13 au 14 juillet dans certaines villes des Yvelines, connues pour leurs quartiers difficiles.



Policiers et sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la nuit pour faire front à une multitude de violences urbaines, qui se sont soldées par près d’une trentaine de véhicules brûlés, certains par propagation, et trois interpellations.