Vingt migrants secourus au large de Dieppe : un passeur condamné à trois ans de prison

Selon le code pénal, le délit retenu est passible de cinq ans d'emprisonnement.

Soupçonné d'avoir organisé le passage de migrants depuis le littoral de Seine-Maritime, un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Dieppe. Il reste en détention et fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.

Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:10