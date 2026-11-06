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Tags : Dieppe, Seine-Maritime


Vingt migrants secourus au large de Dieppe : un passeur condamné à trois ans de prison

Selon le code pénal, le délit retenu est passible de cinq ans d'emprisonnement.



Soupçonné d'avoir organisé le passage de migrants depuis le littoral de Seine-Maritime, un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Dieppe. Il reste en détention et fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.


Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:10


Vingt migrants secourus au large de Dieppe : un passeur condamné à trois ans de prison
Une traversée de la Manche vers la Grande-Bretagne s'était achevée par une opération d’assistance dans la nuit du 22 au 23 septembre 2026. Une embarcation transportant vingt migrants avait nécessité une intervention en mer des secours. Tous ses occupants avaient été ramenés à Dieppe.

Parmi eux figurait un homme soupçonné d'être un passeur. Placé en garde à vue, puis déféré devant le parquet de Dieppe, il avait été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

Trois ans de prison et interdiction du territoire

Le tribunal correctionnel de Dieppe a rendu sa décision le mercredi 4 novembre. Le prévenu a été reconnu coupable d'aide à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers.

Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français.

Le parquet de Dieppe, qui a communiqué cette décision sur son compte Instagram, rappelle que le délit retenu est passible de cinq ans d'emprisonnement.

Les circonstances précises de l'organisation de cette traversée et le rôle joué par le condamné n'ont pas été détaillés par le ministère public.
 

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