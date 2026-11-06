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Près de 70 voitures dégradées à Honfleur (Calvados): un suspect interpellé grâce à un policier hors service

Des dégradations avaient été constatées sur plusieurs dizaines de véhicules début septembre - Illustration © Adobe Stock



Un homme soupçonné d'être à l'origine d'une série de dégradations sur des véhicules à Honfleur (Calvados), début septembre, a été retrouvé après plusieurs semaines de recherches. Son interpellation a été rendue possible grâce à un policier qui l'a reconnu alors qu'il n'était pas en service.


Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 18:43


Près de 70 voitures dégradées à Honfleur (Calvados): un suspect interpellé grâce à un policier hors service
Près de 70 dégradations de véhicules avaient été signalées début septembre à Honfleur. Une série de faits qui a mobilisé les enquêteurs pendant plusieurs semaines. Leurs investigations ont permis d'identifier un suspect, déjà connu des services de police, mais celui-ci restait introuvable.

C'est finalement un policier hors service qui a permis de le localiser. Mardi 3 novembre, le fonctionnaire a reconnu l'homme recherché dans une commune voisine de Honfleur. Il a aussitôt prévenu ses collègues, qui ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue.

Hospitalisé après une évaluation médicale

L'affaire a toutefois connu un dénouement particulier. Durant sa garde à vue, l'état psychologique du suspect a nécessité une évaluation médicale. Selon les informations communiquées par la police, sur sa page Facebook, son état de santé a conduit à son hospitalisation sans consentement.

La police indique également que l'homme a été déclaré pénalement irresponsable. 

Les investigations auront ainsi permis de retrouver le suspect, près de deux mois après les premières dégradations signalées dans la cité portuaire.


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