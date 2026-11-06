Près de 70 voitures dégradées à Honfleur (Calvados): un suspect interpellé grâce à un policier hors service

Près de 70 dégradations de véhicules avaient été signalées début septembre à Honfleur. Une série de faits qui a mobilisé les enquêteurs pendant plusieurs semaines. Leurs investigations ont permis d'identifier un suspect, déjà connu des services de police, mais celui-ci restait introuvable.



C'est finalement un policier hors service qui a permis de le localiser. Mardi 3 novembre, le fonctionnaire a reconnu l'homme recherché dans une commune voisine de Honfleur. Il a aussitôt prévenu ses collègues, qui ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue.