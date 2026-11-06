Près de 70 voitures dégradées à Honfleur (Calvados): un suspect interpellé grâce à un policier hors service

Près de 70 dégradations de véhicules avaient été signalées début septembre à Honfleur. Une série de faits qui a mobilisé les enquêteurs pendant plusieurs semaines. Leurs investigations ont permis d'identifier un suspect, déjà connu des services de police, mais celui-ci restait introuvable.
C'est finalement un policier hors service qui a permis de le localiser. Mardi 3 novembre, le fonctionnaire a reconnu l'homme recherché dans une commune voisine de Honfleur. Il a aussitôt prévenu ses collègues, qui ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue.
C'est finalement un policier hors service qui a permis de le localiser. Mardi 3 novembre, le fonctionnaire a reconnu l'homme recherché dans une commune voisine de Honfleur. Il a aussitôt prévenu ses collègues, qui ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue.
Hospitalisé après une évaluation médicale
L'affaire a toutefois connu un dénouement particulier. Durant sa garde à vue, l'état psychologique du suspect a nécessité une évaluation médicale. Selon les informations communiquées par la police, sur sa page Facebook, son état de santé a conduit à son hospitalisation sans consentement.
La police indique également que l'homme a été déclaré pénalement irresponsable.
Les investigations auront ainsi permis de retrouver le suspect, près de deux mois après les premières dégradations signalées dans la cité portuaire.
La police indique également que l'homme a été déclaré pénalement irresponsable.
Les investigations auront ainsi permis de retrouver le suspect, près de deux mois après les premières dégradations signalées dans la cité portuaire.