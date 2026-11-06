Marcilly-sur-Eure : enlisé dans la boue jusqu’aux flancs, un cheval secouru après plusieurs heures d’efforts

Face à la difficulté de l’intervention, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure a engagé des moyens spécialisés, notamment une équipe de sauvetage animalier et une unité de sauvetage, d’appui et de recherche (USAR).



À la tombée de la nuit, un drone équipé de projecteurs a également été déployé pour éclairer la zone et faciliter le travail des sauveteurs. L'objectif était de dégager l'équidé sans risquer de le blesser.



Les efforts des secours ont finalement porté leurs fruits vers 20 h 45. À l’aide de sangles, le cheval a pu être hissé hors de la cavité et ramené sur la terre ferme. Deux vétérinaires, appelés sur place à la demande du propriétaire, ont ensuite procédé à son examen.