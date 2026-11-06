Marcilly-sur-Eure : enlisé dans la boue jusqu’aux flancs, un cheval secouru après plusieurs heures d’efforts

Le sauvetage aura duré plusieurs heures. Ce vendredi 6 novembre, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés à Marcilly-sur-Eure, près de la route de l’Abbaye, pour venir en aide à un cheval tombé dans une cavité remplie de boue, au niveau d’un bras de rivière aujourd’hui asséché.
L’accident s’était produit en fin de matinée, mais les secours n’ont été sollicités que vers 17 h 15. À leur arrivée, ils ont découvert l’animal enlisé jusqu’aux flancs, incapable de se dégager seul. La profondeur de la cavité et la boue compliquaient considérablement toute tentative d’extraction.
L’accident s’était produit en fin de matinée, mais les secours n’ont été sollicités que vers 17 h 15. À leur arrivée, ils ont découvert l’animal enlisé jusqu’aux flancs, incapable de se dégager seul. La profondeur de la cavité et la boue compliquaient considérablement toute tentative d’extraction.
Un drone pour éclairer les opérations de sauvetage
Face à la difficulté de l’intervention, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure a engagé des moyens spécialisés, notamment une équipe de sauvetage animalier et une unité de sauvetage, d’appui et de recherche (USAR).
À la tombée de la nuit, un drone équipé de projecteurs a également été déployé pour éclairer la zone et faciliter le travail des sauveteurs. L'objectif était de dégager l'équidé sans risquer de le blesser.
Les efforts des secours ont finalement porté leurs fruits vers 20 h 45. À l’aide de sangles, le cheval a pu être hissé hors de la cavité et ramené sur la terre ferme. Deux vétérinaires, appelés sur place à la demande du propriétaire, ont ensuite procédé à son examen.
À la tombée de la nuit, un drone équipé de projecteurs a également été déployé pour éclairer la zone et faciliter le travail des sauveteurs. L'objectif était de dégager l'équidé sans risquer de le blesser.
Les efforts des secours ont finalement porté leurs fruits vers 20 h 45. À l’aide de sangles, le cheval a pu être hissé hors de la cavité et ramené sur la terre ferme. Deux vétérinaires, appelés sur place à la demande du propriétaire, ont ensuite procédé à son examen.
Une adolescente blessée à une jambe
L’intervention a également nécessité la prise en charge d’une jeune fille de 17 ans qui accompagnait l’animal. Blessée à une jambe, elle a été transportée au centre hospitalier de Dreux, en Eure-et-Loir.
Au total, 34 sapeurs-pompiers, toutes unités confondues, ont participé à cette opération de sauvetage peu ordinaire, qui s’est achevée en milieu de soirée.
Au total, 34 sapeurs-pompiers, toutes unités confondues, ont participé à cette opération de sauvetage peu ordinaire, qui s’est achevée en milieu de soirée.