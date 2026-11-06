Lillebonne : contrôlé pour des feux défectueux, il conduisait avec 1,48 g d’alcool dans le sang

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Un automobiliste a été interpellé dans le centre-ville de Lillebonne, jeudi 5 novembre vers 23 heures. Déjà connu pour des infractions routières, il a été placé en garde à vue.

Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 12:46