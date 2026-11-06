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Lillebonne : contrôlé pour des feux défectueux, il conduisait avec 1,48 g d’alcool dans le sang

Illustration © Pexels



Un automobiliste a été interpellé dans le centre-ville de Lillebonne, jeudi 5 novembre vers 23 heures. Déjà connu pour des infractions routières, il a été placé en garde à vue.


Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 12:46


Lillebonne : contrôlé pour des feux défectueux, il conduisait avec 1,48 g d’alcool dans le sang
Une voiture stationnée en dehors des emplacements autorisés et des feux arrière défectueux : deux anomalies qui ont attiré l’attention d’une patrouille de police, jeudi 5 novembre, vers 23 heures, rue Thiers, dans le centre-ville de Lillebonne (Seine-Maritime).

Le véhicule, avec deux hommes à bord, venait de bifurquer vers la place du 19-Mars-1962 lorsque les policiers ont décidé de procéder à un contrôle. Le conducteur, âgé de 40 ans, était accompagné d’un passager de 26 ans.

En état de récidive

Une odeur d’alcool émanant de l’habitacle a conduit les fonctionnaires à soumettre le quadragénaire à un dépistage. Résultat : 0,74 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,48 g par litre de sang.

Déjà connu des services de police pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans permis, l’automobiliste a été placé en garde à vue. Sa voiture a été immobilisée et envoyée en fourrière.

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