Manifestations samedi à Rouen et au Havre : les centres-villes de nouveau sous restrictions

Les artifices, engins pyrotechniques et autres masques permettant de dissimuler le visage sont, entre autres objets, interdits, prévient la préfecture - Illustration © Adobe Stock

De nouveaux rassemblements sont attendus ce samedi 7 novembre à Rouen et au Havre, sur fond de mobilisation lycéenne et de contestation contre la vie chère. La préfecture reconduit plusieurs mesures de sécurité pour prévenir les débordements.

Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 18:25