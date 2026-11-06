 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Le Havre, Manifestation, Rouen


Manifestations samedi à Rouen et au Havre : les centres-villes de nouveau sous restrictions

Les artifices, engins pyrotechniques et autres masques permettant de dissimuler le visage sont, entre autres objets, interdits, prévient la préfecture - Illustration © Adobe Stock



De nouveaux rassemblements sont attendus ce samedi 7 novembre à Rouen et au Havre, sur fond de mobilisation lycéenne et de contestation contre la vie chère. La préfecture reconduit plusieurs mesures de sécurité pour prévenir les débordements.


Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 18:25


Manifestations samedi à Rouen et au Havre : les centres-villes de nouveau sous restrictions
Les manifestants devront une nouvelle fois composer avec des restrictions dans les centres-villes de Rouen et du Havre. Après les violences et dégradations constatées ces dernières semaines, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de renouveler les arrêtés limitant les rassemblements dans certains secteurs des deux villes, ce samedi 7 novembre.

À Rouen, plusieurs organisations syndicales ont déclaré une manifestation dont le départ est prévu à 13 h 30. Le parcours retenu évite le périmètre interdit par la préfecture. Les autorités redoutent néanmoins des actions violentes qui pourraient se produire simultanément en différents points du centre-ville, en marge du cortège.

Des objets interdits entre 8 h et 20 h

Pour prévenir de nouveaux incidents, un arrêté préfectoral interdit, de 8 h à 20 h, le port et le transport de plusieurs catégories d'objets au sein des cortèges et rassemblements situés dans les périmètres concernés.

Sont notamment visés les armes et objets pouvant servir d'armes, les artifices et engins pyrotechniques, les produits inflammables ou corrosifs, ainsi que certains équipements de protection, notamment les casques, boucliers, masques à gaz et lunettes étanches. Les cagoules et masques dissimulant le visage figurent également parmi les objets interdits.

Ces dispositions visent, selon la préfecture, à protéger les manifestants, les passants, les commerces et les bâtiments publics.

Le droit de manifester maintenu, mais encadré

Le représentant de l'État assure vouloir « préserver le droit de manifester », qu'il qualifie de « liberté fondamentale », tout en évitant la répétition des violences et dégradations des dernières semaines.

Les organisations syndicales pourront donc faire entendre leurs revendications, à condition de respecter les itinéraires autorisés et les mesures de sécurité mises en place.


Vous pouvez réagir à cet article
Manifestations samedi à Rouen et au Havre : les centres-villes de nouveau sous restrictions Université de Rouen : les cours perdus ne pourront plus tous être rattrapés Manifestations du 5 novembre : 17 500 participants, onze interpellations et des tensions à Rouen  Fermeture de l’A13 : A14 gratuite en semaine, SNCF renforcée, ce qu’il faut retenir des annonces du ministre
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos