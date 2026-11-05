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Tags : Le Havre, manifestation


Manifestation à Rouen : les syndicats proposent un nouveau parcours, accepté par le préfet

Le parcours (en rouge) proposé par les organisateurs de la manifestation a été validé par la préfecture


Après l’interdiction du tracé initial et le rejet de leur recours par la justice, les syndicats ont proposé un nouvel itinéraire pour la manifestation de ce jeudi 5 novembre à Rouen. Le préfet a donné son feu vert.


Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 09:59


Manifestation à Rouen : les syndicats proposent un nouveau parcours, accepté par le préfet
Le bras de fer entre les organisations syndicales et la préfecture de Seine-Maritime a finalement trouvé une issue. Les syndicats ont proposé, ce jeudi matin, un nouveau parcours empruntant principalement les quais des deux rives de Rouen. Un itinéraire accepté par le préfet, permettant ainsi le maintien de la manifestation.

Mercredi, le représentant de l’État avait interdit le parcours initial, qui traversait les principales artères du centre-ville, en invoquant les violences et dégradations constatées lors de précédentes mobilisations. Les organisations syndicales avaient contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, mais leur référé-liberté a été rejeté dans la soirée

Vigilance maintenue autour du cortège

Avec ce nouveau tracé, la préfecture estime avoir trouvé un compromis entre le droit de manifester et les exigences de sécurité publique.

Les autorités annoncent néanmoins le maintien d'un haut niveau de vigilance, notamment face au risque d'actions de groupes en marge du cortège ou à l'issue de la manifestation.
 


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