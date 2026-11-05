Manifestation à Rouen : les syndicats proposent un nouveau parcours, accepté par le préfet

Le bras de fer entre les organisations syndicales et la préfecture de Seine-Maritime a finalement trouvé une issue. Les syndicats ont proposé, ce jeudi matin, un nouveau parcours empruntant principalement les quais des deux rives de Rouen. Un itinéraire accepté par le préfet, permettant ainsi le maintien de la manifestation.
Mercredi, le représentant de l’État avait interdit le parcours initial, qui traversait les principales artères du centre-ville, en invoquant les violences et dégradations constatées lors de précédentes mobilisations. Les organisations syndicales avaient contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, mais leur référé-liberté a été rejeté dans la soirée
Mercredi, le représentant de l’État avait interdit le parcours initial, qui traversait les principales artères du centre-ville, en invoquant les violences et dégradations constatées lors de précédentes mobilisations. Les organisations syndicales avaient contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, mais leur référé-liberté a été rejeté dans la soirée
Vigilance maintenue autour du cortège
Avec ce nouveau tracé, la préfecture estime avoir trouvé un compromis entre le droit de manifester et les exigences de sécurité publique.
Les autorités annoncent néanmoins le maintien d'un haut niveau de vigilance, notamment face au risque d'actions de groupes en marge du cortège ou à l'issue de la manifestation.
Les autorités annoncent néanmoins le maintien d'un haut niveau de vigilance, notamment face au risque d'actions de groupes en marge du cortège ou à l'issue de la manifestation.