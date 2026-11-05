Manifestation à Rouen : les syndicats proposent un nouveau parcours, accepté par le préfet

Le parcours (en rouge) proposé par les organisateurs de la manifestation a été validé par la préfecture

Après l’interdiction du tracé initial et le rejet de leur recours par la justice, les syndicats ont proposé un nouvel itinéraire pour la manifestation de ce jeudi 5 novembre à Rouen. Le préfet a donné son feu vert.

Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 09:59