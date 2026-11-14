Université de Rouen : reprise des cours lundi malgré la mobilisation étudiante

Dans un communiqué publié vendredi 13 novembre, la présidence confirme le retour des enseignements en présentiel. L’obligation d’assiduité reste toutefois suspendue jusqu’à nouvel ordre et aucun examen ne sera organisé la semaine prochaine. Une demi-journée pourra être banalisée en cas de manifestation nationale.
Cette décision intervient alors que le mouvement étudiant continue de diviser. Lors d’une consultation organisée par l’université, 53,6 % des participants se sont prononcés pour la poursuite des blocages, tandis que 48,5 % se sont déclarés favorables à la reprise des cours en présentiel.
Cette décision intervient alors que le mouvement étudiant continue de diviser. Lors d’une consultation organisée par l’université, 53,6 % des participants se sont prononcés pour la poursuite des blocages, tandis que 48,5 % se sont déclarés favorables à la reprise des cours en présentiel.
Appel au dialogue et au calme
La présidence propose de rencontrer des représentants étudiants, de participer aux assemblées générales et de constituer des groupes de travail pour examiner les revendications. Des locaux resteront disponibles pour les réunions étudiantes.
Elle appelle également à mettre fin à toute forme de violence, de menace ou d’intimidation, rappelant que chacun doit pouvoir étudier, travailler et circuler librement dans l’université.
Elle appelle également à mettre fin à toute forme de violence, de menace ou d’intimidation, rappelant que chacun doit pouvoir étudier, travailler et circuler librement dans l’université.
À RETENIR
La semaine du 16 novembre
• Reprise des cours en présentiel à partir du lundi 16 novembre.
• Aucun examen organisé pendant la semaine.
• Obligation d'assiduité suspendue jusqu'à nouvel ordre.
• Possibilité de banaliser une demi-journée en cas de manifestation nationale.
• Maintien de la possibilité d'organiser des assemblées générales étudiantes dans les locaux universitaires
La semaine du 16 novembre
• Reprise des cours en présentiel à partir du lundi 16 novembre.
• Aucun examen organisé pendant la semaine.
• Obligation d'assiduité suspendue jusqu'à nouvel ordre.
• Possibilité de banaliser une demi-journée en cas de manifestation nationale.
• Maintien de la possibilité d'organiser des assemblées générales étudiantes dans les locaux universitaires