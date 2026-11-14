Université de Rouen : reprise des cours lundi malgré la mobilisation étudiante

Dans un communiqué publié vendredi 13 novembre, la présidence confirme le retour des enseignements en présentiel. L’obligation d’assiduité reste toutefois suspendue jusqu’à nouvel ordre et aucun examen ne sera organisé la semaine prochaine. Une demi-journée pourra être banalisée en cas de manifestation nationale.



Cette décision intervient alors que le mouvement étudiant continue de diviser. Lors d’une consultation organisée par l’université, 53,6 % des participants se sont prononcés pour la poursuite des blocages, tandis que 48,5 % se sont déclarés favorables à la reprise des cours en présentiel.