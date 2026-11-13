Coup de filet anti-drogue dans l'Eure : dix interpellations et plus de 3 kilos de cannabis saisis

Plusieurs mois d'enquête, des surveillances discrètes et une opération menée simultanément aux domiciles des suspects. Les gendarmes de l'Eure ont porté un coup à un réseau de trafic de stupéfiants implanté à Gisors. Dix personnes ont été interpellées le 2 novembre, au terme d'une opération judiciaire d'envergure conduite par la compagnie de gendarmerie des Andelys.
Pour procéder aux arrestations, les militaires ont bénéficié de l'appui de l'antenne GIGN de Caen, de pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG) et de pelotons de surveillance et d'intervention (PSIG) de l'Eure. Les dix suspects ont été placés en garde à vue.
Pour procéder aux arrestations, les militaires ont bénéficié de l'appui de l'antenne GIGN de Caen, de pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG) et de pelotons de surveillance et d'intervention (PSIG) de l'Eure. Les dix suspects ont été placés en garde à vue.
Plus de 100 000 euros de cocaïne écoulée en un an
L'enquête, confiée à la brigade de recherches des Andelys, avait débuté plusieurs mois auparavant. Les investigations ont permis de mettre au jour un réseau organisé autour de l'approvisionnement et de la revente de cocaïne et de cannabis.
Les surveillances réalisées par la cellule départementale d'observation et de surveillance (CDOS) d'Évreux ont notamment permis aux enquêteurs de constater des transactions entre les revendeurs et leurs clients réguliers.
Les surveillances réalisées par la cellule départementale d'observation et de surveillance (CDOS) d'Évreux ont notamment permis aux enquêteurs de constater des transactions entre les revendeurs et leurs clients réguliers.
« L'un des principaux suspects a reconnu avoir écoulé près de 2,4 kilos de cocaïne en un an, pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 100 000 euros », précise la gendarmerie.
Drogue, argent liquide et armes saisis
Les perquisitions effectuées lors de l'opération ont également permis aux enquêteurs de saisir 13 370 euros en espèces, 3,4 kilos de cannabis, 133 grammes de cocaïne et 11 grammes d'ecstasy. Des armes relevant des catégories B et C ont également été découvertes.
Six des dix mis en cause interpellés ont été présentés au tribunal judiciaire d'Évreux, vendredi 6 novembre, en vue d'une comparution immédiate.
Les prévenus ayant demandé un délai pour préparer leur défense, leur procès a été renvoyé au 4 décembre 2026. Dans l'attente de cette audience, quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les deux autres sous contrôle judiciaire.
Le sort judiciaire des quatre autres personnes initialement interpellées n'a pas été précisé par la gendarmerie.
Six des dix mis en cause interpellés ont été présentés au tribunal judiciaire d'Évreux, vendredi 6 novembre, en vue d'une comparution immédiate.
Les prévenus ayant demandé un délai pour préparer leur défense, leur procès a été renvoyé au 4 décembre 2026. Dans l'attente de cette audience, quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les deux autres sous contrôle judiciaire.
Le sort judiciaire des quatre autres personnes initialement interpellées n'a pas été précisé par la gendarmerie.
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