Coup de filet anti-drogue dans l'Eure : dix interpellations et plus de 3 kilos de cannabis saisis

Les perquisitions effectuées lors de l'opération ont également permis aux enquêteurs de saisir 13 370 euros en espèces, 3,4 kilos de cannabis, 133 grammes de cocaïne et 11 grammes d'ecstasy. - Photos ©Gendarmerie de l'Eure/Facebook

Un réseau de vente de cocaïne et de cannabis a été démantelé à Gisors, dans l’Eure. Dix personnes ont été interpellées lors d’une opération mobilisant plusieurs unités de la gendarmerie, notamment le GIGN.

Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 15:31 Mis à jour : 13/11 - 20:02