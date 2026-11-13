Sécurité routière dans l'Eure : 33 morts depuis janvier, le préfet durcit les sanctions

Le préfet de l’Eure entend désormais s’appuyer sur les dispositions de la loi RIPOST, promulguée le 18 août 2026, pour renforcer la réponse aux infractions routières.



Parmi les mesures annoncées, les consommateurs de stupéfiants en état de récidive pourront faire l’objet d’une suspension de permis de six mois, même lorsque les faits sont constatés en dehors de toute situation de conduite.



Le téléphone au volant fait également l'objet d'un durcissement dans le département. À l'amende de 135 euros et au retrait de trois points, déjà applicables dès la première infraction, s'ajoutera une suspension du permis d'un mois en cas de réitération.



Les refus d'obtempérer et les rodéos motorisés sont aussi ciblés. La mise en fourrière immédiate d'un véhicule pourra être autorisée par le préfet après un refus d'obtempérer. Pour les auteurs de rodéos, la rétention du permis pourra être immédiate et une interdiction de conduire certains véhicules ne nécessitant pas le permis B pourra être prononcée.