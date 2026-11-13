Sécurité routière dans l'Eure : 33 morts depuis janvier, le préfet durcit les sanctions

Les routes de l’Eure ont déjà coûté la vie à 33 personnes depuis le début de l’année, contre 23 sur la même période en 2025. Le bilan, arrêté au 31 octobre, révèle une nette dégradation de la situation, malgré une baisse du nombre d’accidents et de blessés. Les deux derniers mois ont été particulièrement meurtriers, avec 11 décès.
Les jeunes figurent parmi les premières victimes de cette insécurité routière : plus d’un tiers des personnes tuées avaient moins de 25 ans. Sept victimes sur dix sont des hommes et plus des deux tiers circulaient à bord d’un véhicule léger. Selon la préfecture, l’inattention reste la première cause d’accidents, tandis que la vitesse excessive ou inadaptée est le facteur qui provoque le plus de décès.
Les jeunes figurent parmi les premières victimes de cette insécurité routière : plus d’un tiers des personnes tuées avaient moins de 25 ans. Sept victimes sur dix sont des hommes et plus des deux tiers circulaient à bord d’un véhicule léger. Selon la préfecture, l’inattention reste la première cause d’accidents, tandis que la vitesse excessive ou inadaptée est le facteur qui provoque le plus de décès.
Plus de 2 400 permis suspendus en dix mois
Face à cette situation, les forces de l’ordre multiplient les opérations sur les routes euroises. Entre janvier et octobre, elles ont consacré 42 363 heures aux contrôles routiers. Le bilan fait état de 1 408 infractions liées à l’alcool, 1 293 à la conduite sous stupéfiants et 5 373 à l’usage du téléphone au volant.
Au total, 2 410 suspensions administratives du permis de conduire ont été prononcées en dix mois.
Les opérations de grande ampleur donnent également une idée des comportements constatés sur le terrain. Le 23 juillet, à Vironvay, sur l’A13, 120 militaires et agents de l’État avaient participé à un contrôle coordonné. Sur les 310 véhicules contrôlés, un sur cinq était en infraction, notamment pour conduite sous stupéfiants ou sans permis.
Au total, 2 410 suspensions administratives du permis de conduire ont été prononcées en dix mois.
Les opérations de grande ampleur donnent également une idée des comportements constatés sur le terrain. Le 23 juillet, à Vironvay, sur l’A13, 120 militaires et agents de l’État avaient participé à un contrôle coordonné. Sur les 310 véhicules contrôlés, un sur cinq était en infraction, notamment pour conduite sous stupéfiants ou sans permis.
Stupéfiants, téléphone, rodéos : les sanctions se durcissent
Le préfet de l’Eure entend désormais s’appuyer sur les dispositions de la loi RIPOST, promulguée le 18 août 2026, pour renforcer la réponse aux infractions routières.
Parmi les mesures annoncées, les consommateurs de stupéfiants en état de récidive pourront faire l’objet d’une suspension de permis de six mois, même lorsque les faits sont constatés en dehors de toute situation de conduite.
Le téléphone au volant fait également l'objet d'un durcissement dans le département. À l'amende de 135 euros et au retrait de trois points, déjà applicables dès la première infraction, s'ajoutera une suspension du permis d'un mois en cas de réitération.
Les refus d'obtempérer et les rodéos motorisés sont aussi ciblés. La mise en fourrière immédiate d'un véhicule pourra être autorisée par le préfet après un refus d'obtempérer. Pour les auteurs de rodéos, la rétention du permis pourra être immédiate et une interdiction de conduire certains véhicules ne nécessitant pas le permis B pourra être prononcée.
Parmi les mesures annoncées, les consommateurs de stupéfiants en état de récidive pourront faire l’objet d’une suspension de permis de six mois, même lorsque les faits sont constatés en dehors de toute situation de conduite.
Le téléphone au volant fait également l'objet d'un durcissement dans le département. À l'amende de 135 euros et au retrait de trois points, déjà applicables dès la première infraction, s'ajoutera une suspension du permis d'un mois en cas de réitération.
Les refus d'obtempérer et les rodéos motorisés sont aussi ciblés. La mise en fourrière immédiate d'un véhicule pourra être autorisée par le préfet après un refus d'obtempérer. Pour les auteurs de rodéos, la rétention du permis pourra être immédiate et une interdiction de conduire certains véhicules ne nécessitant pas le permis B pourra être prononcée.
Des contrôles ciblés sur l'A13 et les axes les plus dangereux
Le dispositif de prévention et de répression doit également évoluer sur le terrain. Les services de l'État prévoient d'établir une cartographie des routes les plus accidentogènes afin de mieux cibler leurs interventions.
Sur l'A13, les contrôles interservices seront notamment organisés sur les aires de services, en tenant compte du fonctionnement de l'autoroute en flux libre.
La lutte contre les stupéfiants sera renforcée sur les grands axes reliant l'Eure à l'Île-de-France et à la Seine-Maritime. Police, gendarmerie et douanes seront davantage associées aux opérations, y compris dans les transports collectifs et scolaires.
Pour la préfecture, l'enjeu est désormais d'inverser une tendance particulièrement préoccupante à l'approche de la fin de l'année, période où la baisse de luminosité accroît notamment les risques pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes.
Sur l'A13, les contrôles interservices seront notamment organisés sur les aires de services, en tenant compte du fonctionnement de l'autoroute en flux libre.
La lutte contre les stupéfiants sera renforcée sur les grands axes reliant l'Eure à l'Île-de-France et à la Seine-Maritime. Police, gendarmerie et douanes seront davantage associées aux opérations, y compris dans les transports collectifs et scolaires.
Pour la préfecture, l'enjeu est désormais d'inverser une tendance particulièrement préoccupante à l'approche de la fin de l'année, période où la baisse de luminosité accroît notamment les risques pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes.
À SAVOIR
Les nouvelles durées de suspension annoncées dans l'Eure
► Stupéfiants : six mois de suspension pour les consommateurs pris en réitération, même hors conduite.
► Téléphone au volant : un mois de suspension en cas de réitération, en plus de l'amende de 135 euros et du retrait de trois points.
► Alcoolémie supérieure à 1,8 g/l de sang : huit mois de suspension.
► Refus de dépistage d'alcool ou de stupéfiants : dix mois de suspension.
► Accident corporel sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants : suspension de huit mois à un an.
Les nouvelles durées de suspension annoncées dans l'Eure
► Stupéfiants : six mois de suspension pour les consommateurs pris en réitération, même hors conduite.
► Téléphone au volant : un mois de suspension en cas de réitération, en plus de l'amende de 135 euros et du retrait de trois points.
► Alcoolémie supérieure à 1,8 g/l de sang : huit mois de suspension.
► Refus de dépistage d'alcool ou de stupéfiants : dix mois de suspension.
► Accident corporel sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants : suspension de huit mois à un an.