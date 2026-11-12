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L’autoroute A14 gratuite en semaine vers la province : toutes les infos à connaître

L'A14 sera gratuite à partir de lundi 16 novembre dans le sens Paris vers Orgeval (Yvelines) , du lundi au vendredi, hors jours fériés,.



À partir du lundi 16 novembre et jusqu’en juin 2027, les voitures et deux-roues pourront emprunter gratuitement l’A14 vers la province, hors week-ends et jours fériés. Une mesure destinée à accompagner la fermeture du tunnel de Saint-Cloud, sur l’A13.


Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 12:11 Mis à jour : 12/11 - 13:44


L’autoroute A14 gratuite en semaine vers la province : toutes les infos à connaître
Une solution de repli sans péage pour une partie des automobilistes de l’ouest parisien. Sanef, gestionnaire des autoroutes A13 et A14, annonce la gratuité de l’A14 dans le sens Paris-province, du lundi au vendredi, hors jours fériés. Décidée par le Gouvernement, cette mesure entrera en vigueur le 16 novembre 2026 et s’appliquera jusqu’en juin 2027.

Elle accompagne le chantier de rénovation du tunnel de Saint-Cloud, piloté par la direction des routes d’Île-de-France (DiRIF), sur une portion de l’A13 située en dehors du réseau Sanef. La fermeture du tunnel dans le sens Paris-province doit reporter une partie du trafic sur les itinéraires voisins, dont l’A14.

Une gratuité automatique, mais sous conditions

Aucune inscription ni démarche particulière ne sera nécessaire. La gratuité s’appliquera au péage de Montesson ainsi qu’à la sortie de Chambourcy, uniquement dans le sens Paris-province. Elle concernera les véhicules des classes 1, 2 et 5, notamment les voitures et les deux-roues.

Pour les conducteurs équipés d’un badge télépéage, rien ne change au passage des portiques : le badge continuera à biper et le trajet apparaîtra sur le relevé avec un montant de 0 euro.

L’A14 fonctionne en péage en flux libre, sans barrières ni arrêt. Les trajets couverts par la gratuité ne nécessiteront aucun règlement. Pour les passages restant payants, les usagers sans badge devront toujours payer dans les 72 heures sur sanef.com.

Le retour vers Paris restera payant

La mesure ne s’appliquera ni aux week-ends ni aux jours fériés. Durant ces journées, les automobilistes devront donc régler leur passage, y compris en direction de la province. Dans l’autre sens, province-Paris, l’A14 restera payante tous les jours.

Sanef prévoit une signalisation renforcée sur les deux autoroutes, avec des panneaux fixes et lumineux rappelant ces modalités. Le gestionnaire annonce également la mobilisation de ses équipes pour accompagner la hausse attendue du trafic sur l’A14.
 

LES INFOS À RETENIR
Les conditions de gratuité
Quand ? Du 16 novembre 2026 jusqu’en juin 2027, du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Dans quel sens ? Paris-province uniquement.
Où ? Au péage de Montesson et à la sortie de Chambourcy.
Pour quels véhicules ? Les classes 1, 2 et 5.
Quelle démarche ? Aucune : la gratuité est automatique.
 
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