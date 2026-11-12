L’autoroute A14 gratuite en semaine vers la province : toutes les infos à connaître

Aucune inscription ni démarche particulière ne sera nécessaire. La gratuité s’appliquera au péage de Montesson ainsi qu’à la sortie de Chambourcy, uniquement dans le sens Paris-province. Elle concernera les véhicules des classes 1, 2 et 5, notamment les voitures et les deux-roues.



Pour les conducteurs équipés d’un badge télépéage, rien ne change au passage des portiques : le badge continuera à biper et le trajet apparaîtra sur le relevé avec un montant de 0 euro.



L’A14 fonctionne en péage en flux libre, sans barrières ni arrêt. Les trajets couverts par la gratuité ne nécessiteront aucun règlement. Pour les passages restant payants, les usagers sans badge devront toujours payer dans les 72 heures sur sanef.com.