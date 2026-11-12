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Rouen : une manifestation interdite samedi par le préfet en raison de risques d’affrontements

La préfecture craint des affrontements entre manifestants, d'où l'interdiction du rassemblement prévu samedi place Henri-IV à Rouen - Illustration © infonormandie



Le préfet de Seine-Maritime interdit un rassemblement prévu samedi 14 novembre, place Henri-IV à Rouen. Il redoute de nouveaux affrontements entre groupes antagonistes, après plusieurs épisodes de violences ces dernières semaines.


Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 18:32 Mis à jour : 12/11 - 18:40


Rouen : une manifestation interdite samedi par le préfet en raison de risques d’affrontements
La tension reste vive à Rouen. Face au risque de nouveaux débordements, le préfet de Seine-Maritime a décidé d'interdire une manifestation déclarée pour ce samedi 14 novembre, entre 12 h 45 et 14 h 45, au départ de la place Henri-IV. Un arrêté a été pris ce jeudi 12 novembre pour empêcher la tenue du rassemblement.

Cette décision intervient après plusieurs affrontements entre groupes antagonistes, observés depuis le 17 octobre dans la capitale normande et son agglomération. Selon la préfecture, ces violences se sont parfois poursuivies en dehors des manifestations, y compris après la dispersion des participants.

Des risques de confrontation entre manifestants

Le rassemblement interdit faisait directement référence à des violences survenues le 31 octobre, qui font toujours l'objet d'une enquête judiciaire. Son parcours et ses horaires auraient également placé les participants à proximité d'une autre manifestation déclarée, faisant craindre de nouvelles confrontations.

La préfecture estime que les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure de faire face simultanément à ces risques supplémentaires. Elles devront notamment assurer la sécurité d'une manifestation intersyndicale prévue au départ de la place Joffre, pour laquelle 5 000 participants sont annoncés, protéger le centre-ville et maintenir le dispositif Vigipirate.

La manifestation de l'intersyndicale autorisée

L'interdiction ne concerne pas le rassemblement intersyndical prévu place Joffre. En revanche, l'arrêté préfectoral interdit également, sur l'ensemble de la ville de Rouen, tout rassemblement non déclaré poursuivant le même objectif que la manifestation interdite ou visant à s'y opposer.

Des restrictions s'appliqueront par ailleurs dans les périmètres définis au centre-ville, samedi de 8 heures à 20 heures. D'autres mesures départementales concernant notamment les artifices, le carburant, les armes et les équipements de protection seront en vigueur du vendredi 13 au lundi 16 novembre.
 

À SAVOIR 
Quelles sanctions en cas de non-respect ?
L'organisation d'une manifestation interdite est passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les participants s'exposent, quant à eux, à une contravention de quatrième classe.
 


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