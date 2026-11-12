Rouen : une manifestation interdite samedi par le préfet en raison de risques d’affrontements

La préfecture craint des affrontements entre manifestants, d'où l'interdiction du rassemblement prévu samedi place Henri-IV à Rouen - Illustration © infonormandie

Le préfet de Seine-Maritime interdit un rassemblement prévu samedi 14 novembre, place Henri-IV à Rouen. Il redoute de nouveaux affrontements entre groupes antagonistes, après plusieurs épisodes de violences ces dernières semaines.

Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 18:32 Mis à jour : 12/11 - 18:40