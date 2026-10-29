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Une grue menace de tomber à Sotteville-lès-Rouen : des riverains évacués dans un rayon de 150 mètres


Une grue de chantier de 30 mètres de haut présente un risque de basculement, rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen. La municipalité a déclenché son plan communal de sauvegarde et ordonné l'évacuation des riverains.


Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 19:06


Une grue menace de tomber à Sotteville-lès-Rouen : des riverains évacués dans un rayon de 150 mètres
Légende :  La mairie a ouvert la salle des fêtes pour accueillir les riverains évacués pour des raisons de sécurité - Photo ©Ville de Sotteville-lès-Rouen

La menace est suffisamment sérieuse pour avoir entraîné des mesures d'urgence. Une grue installée sur un chantier, au 8, rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen, près de Rouen, présente des signes d'instabilité. Face au risque de chute de cet engin de 30 mètres de haut, les services de secours, la police et les équipes municipales ont été mobilisés ce jeudi 29 octobre.

Des spécialistes ont été sollicités pour examiner la situation et déterminer les opérations nécessaires à la sécurisation de la grue. Dans l'attente de leurs conclusions, la Ville a décidé d'éloigner les habitants exposés au danger.

Un périmètre de sécurité de 150 mètres

Les habitants ont été évacués dans un rayon de 150 m autpour de la grue - Capture d'écran Google Maps
Les habitants ont été évacués dans un rayon de 150 m autpour de la grue - Capture d'écran Google Maps
Par mesure de précaution, les riverains situés dans un rayon de 150 mètres autour du chantier ont été évacués. Le secteur restera inaccessible au moins jusqu'à demain vendredi 30 octobre à midi, le temps de procéder aux vérifications et à la mise en sécurité de l'installation.

La municipalité a également déclenché son plan communal de sauvegarde (PCS) à 18 h 21. Un arrêté municipal d'évacuation d'urgence, signé le même jour, concerne les résidents, professionnels et usagers du secteur du 8, rue Gaston-Contremoulins.

Des habitants accueillis à la salle des fêtes

Les personnes concernées ont été prises en charge par les services municipaux. Celles qui ne disposaient d'aucune solution de relogement ont été accueillies à la salle des fêtes, où des agents de la Ville assurent leur accompagnement.

À ce stade, la municipalité ne précise ni le nombre de personnes évacuées ni l'origine de l'instabilité de la grue. Les résultats des vérifications techniques devront permettre de déterminer les conditions d'une éventuelle levée du périmètre de sécurité.
 

À RETENIR -- Le secteur de la rue Gaston-Contremoulins reste interdit d'accès jusqu'au vendredi 30 octobre à 12 heures au minimum. Les habitants évacués sont invités à respecter les consignes des autorités et à ne pas regagner les lieux avant leur sécurisation.
 


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