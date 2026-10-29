Une grue menace de tomber à Sotteville-lès-Rouen : des riverains évacués dans un rayon de 150 mètres

Une grue de chantier de 30 mètres de haut présente un risque de basculement, rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen. La municipalité a déclenché son plan communal de sauvegarde et ordonné l'évacuation des riverains.

Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 19:06