Rouen et Le Havre : les interdictions de manifester prolongées jusqu’à minuit samedi

Légende : Le dispositif mis en place par le préfet mobilisera des forces conséquentes de police et des renforts dans un volume équivalent à celui de samedi dernier, - Illustration © DIPN76
Les manifestations resteront interdites dans plusieurs secteurs des centres-villes de Rouen et du Havre ce samedi 31 octobre. Après les violences des deux précédents samedis, le préfet de la Seine-Maritime prolonge les restrictions jusqu’à minuit, contre 20 h le 24 octobre.
Une manifestation a bien été déclarée en préfecture à Rouen, précise le cabinet du préfet. Mais les autorités redoutent de nouveaux débordements, notamment autour d’appels à rassemblement diffusés sur les réseaux sociaux sous couvert des festivités d’Halloween. Le préfet indique avoir saisi l’autorité judiciaire afin de permettre l’identification des auteurs de ces appels.
Une manifestation a bien été déclarée en préfecture à Rouen, précise le cabinet du préfet. Mais les autorités redoutent de nouveaux débordements, notamment autour d’appels à rassemblement diffusés sur les réseaux sociaux sous couvert des festivités d’Halloween. Le préfet indique avoir saisi l’autorité judiciaire afin de permettre l’identification des auteurs de ces appels.
Contrôles renforcés dans les gares et sur les routes
Le dispositif mobilisera des forces de police et des renforts dans un volume équivalent à celui de samedi dernier, sans qu’un nombre soit précisé. Les unités pourront se redéployer rapidement et intervenir dans les périmètres interdits comme à l’extérieur, notamment aux abords des zones commerciales.
Des contrôles renforcés sont également annoncés près des gares et sur les principaux axes de circulation. Ils viseront notamment les personnes transportant des objets susceptibles de servir à commettre des violences et celles faisant l’objet d’une interdiction de participer à des manifestations.
La préfecture rappelle qu’une trentaine de commerces ont été dégradés à Rouen le 17 octobre, dont près de la moitié pillés. Deux commerces avaient également été pris pour cible à Elbeuf. Le 24 octobre, des affrontements entre groupes relevant des mouvances d’ultradroite et d’ultragauche ont eu lieu dans le centre-ville de Rouen.
Des contrôles renforcés sont également annoncés près des gares et sur les principaux axes de circulation. Ils viseront notamment les personnes transportant des objets susceptibles de servir à commettre des violences et celles faisant l’objet d’une interdiction de participer à des manifestations.
La préfecture rappelle qu’une trentaine de commerces ont été dégradés à Rouen le 17 octobre, dont près de la moitié pillés. Deux commerces avaient également été pris pour cible à Elbeuf. Le 24 octobre, des affrontements entre groupes relevant des mouvances d’ultradroite et d’ultragauche ont eu lieu dans le centre-ville de Rouen.
Des restrictions sur les artifices et les produits dangereux
Les mesures administratives appliquées le 24 octobre seront reconduites. Elles concernent notamment les artifices et articles pyrotechniques, les armes et objets pouvant constituer une arme transportés sans motif légitime, ainsi que les équipements de protection destinés à mettre en échec les moyens des forces de l’ordre.
La vente de carburant et de gaz inflammable dans des contenants transportables fait également partie des restrictions annoncées, de même que le port, le transport et l’utilisation de substances ou mélanges dangereux.
Les villes de Rouen et du Havre sont associées aux préparatifs, notamment pour retirer temporairement du mobilier urbain susceptible de servir de projectile ou de barricade. Les représentants des commerçants sont également informés des mesures de sécurité.
Le préfet appelle au calme et invite les manifestants comme les passants à rester à distance des regroupements susceptibles de déboucher sur des affrontements, particulièrement à l’issue des cortèges.
La vente de carburant et de gaz inflammable dans des contenants transportables fait également partie des restrictions annoncées, de même que le port, le transport et l’utilisation de substances ou mélanges dangereux.
Les villes de Rouen et du Havre sont associées aux préparatifs, notamment pour retirer temporairement du mobilier urbain susceptible de servir de projectile ou de barricade. Les représentants des commerçants sont également informés des mesures de sécurité.
Le préfet appelle au calme et invite les manifestants comme les passants à rester à distance des regroupements susceptibles de déboucher sur des affrontements, particulièrement à l’issue des cortèges.
À SAVOIR — Les secteurs concernés samedi, de 9 h à minuit
À Rouen : les quartiers du Vieux-Marché, de la Cathédrale, de Saint-Marc, de Pasteur, de Saint-Maclou et des Docks 76, ainsi que la rue Jeanne-d’Arc.
Au Havre : le centre-ville, les quartiers Saint-Vincent, Saint-François et du Perrey, ainsi que les rues Coty et du Maréchal-Joffre jusqu’au cours de la République.
Ces interdictions concernent les périmètres définis par la préfecture.