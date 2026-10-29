Rouen et Le Havre : les interdictions de manifester prolongées jusqu’à minuit samedi

Les mesures administratives appliquées le 24 octobre seront reconduites. Elles concernent notamment les artifices et articles pyrotechniques, les armes et objets pouvant constituer une arme transportés sans motif légitime, ainsi que les équipements de protection destinés à mettre en échec les moyens des forces de l’ordre.



La vente de carburant et de gaz inflammable dans des contenants transportables fait également partie des restrictions annoncées, de même que le port, le transport et l’utilisation de substances ou mélanges dangereux.



Les villes de Rouen et du Havre sont associées aux préparatifs, notamment pour retirer temporairement du mobilier urbain susceptible de servir de projectile ou de barricade. Les représentants des commerçants sont également informés des mesures de sécurité.



Le préfet appelle au calme et invite les manifestants comme les passants à rester à distance des regroupements susceptibles de déboucher sur des affrontements, particulièrement à l’issue des cortèges.

