Le maire du Landin, dans l'Eure, poursuivi pour prise illégale d’intérêt et faux : il sera jugé en mars 2027

Soupçonné d’avoir accordé des permis de construire irréguliers au profit de sa propre société immobilière, le maire du Landin, dans l’Eure, a été placé en garde à vue puis déféré devant la justice. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.

Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 18:34