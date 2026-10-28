Après les manifestations, les commerces de Rouen et du Havre pourraient ouvrir deux dimanches

Les commerçants des centres-villes de Rouen et du Havre pourraient bénéficier d'un coup de pouce à l'approche des fêtes de fin d'année. Après deux samedis marqués par des manifestations, des troubles à l'ordre public et la fermeture de nombreux établissements, la préfecture envisage d'autoriser exceptionnellement l'ouverture des magasins les deux premiers dimanches de novembre.



Cette mesure, annoncée ce mercredi 28 octobre, vise à permettre aux professionnels de récupérer une partie du chiffre d'affaires perdu les 17 et 24 octobre. À Rouen, les dégradations et les pillages commis lors des manifestations ont particulièrement perturbé l'activité commerciale.