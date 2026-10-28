Après les manifestations, les commerces de Rouen et du Havre pourraient ouvrir deux dimanches

Légende : Certains commerçants, comme ici à Rouen, ont payé un lourd tribu à la sortie de ces deux samedis de violences : vitrines brisées, magasins pillés ... Photo © infonormandie
Les commerçants des centres-villes de Rouen et du Havre pourraient bénéficier d'un coup de pouce à l'approche des fêtes de fin d'année. Après deux samedis marqués par des manifestations, des troubles à l'ordre public et la fermeture de nombreux établissements, la préfecture envisage d'autoriser exceptionnellement l'ouverture des magasins les deux premiers dimanches de novembre.
Cette mesure, annoncée ce mercredi 28 octobre, vise à permettre aux professionnels de récupérer une partie du chiffre d'affaires perdu les 17 et 24 octobre. À Rouen, les dégradations et les pillages commis lors des manifestations ont particulièrement perturbé l'activité commerciale.
Cette mesure, annoncée ce mercredi 28 octobre, vise à permettre aux professionnels de récupérer une partie du chiffre d'affaires perdu les 17 et 24 octobre. À Rouen, les dégradations et les pillages commis lors des manifestations ont particulièrement perturbé l'activité commerciale.
Une ouverture laissée au choix des commerçants
Le préfet de Seine-Maritime prévoit de prendre, dans les prochains jours, des arrêtés dérogatoires autorisant les commerces concernés à ouvrir les dimanches 1er et 8 novembre 2026.
Cette possibilité restera facultative : chaque commerçant pourra décider d'ouvrir ou non, selon sa situation et ses besoins.
Pour mettre en œuvre cette mesure, la préfecture entend s'appuyer sur les dispositions des articles L. 3132-20 et L. 3132-21 du Code du travail, qui permettent, sous certaines conditions, d'accorder des dérogations exceptionnelles au repos dominical.
Cette possibilité restera facultative : chaque commerçant pourra décider d'ouvrir ou non, selon sa situation et ses besoins.
Pour mettre en œuvre cette mesure, la préfecture entend s'appuyer sur les dispositions des articles L. 3132-20 et L. 3132-21 du Code du travail, qui permettent, sous certaines conditions, d'accorder des dérogations exceptionnelles au repos dominical.
Nouvelle rencontre avec les commerçants jeudi
La préfecture doit rencontrer à nouveau les représentants des commerçants de Rouen et du Havre ce jeudi 29 octobre afin d'échanger sur les difficultés rencontrées et les modalités de cette ouverture exceptionnelle.
Les droits des salariés devront être respectés, notamment le volontariat ainsi que les contreparties réglementaires en matière de rémunération et de repos compensateur.
À travers cette initiative, l'État souhaite soutenir l'activité économique des deux centres-villes, fragilisée par les événements des dernières semaines, tout en maintenant la sécurité des personnes et des biens parmi ses priorités.
Les droits des salariés devront être respectés, notamment le volontariat ainsi que les contreparties réglementaires en matière de rémunération et de repos compensateur.
À travers cette initiative, l'État souhaite soutenir l'activité économique des deux centres-villes, fragilisée par les événements des dernières semaines, tout en maintenant la sécurité des personnes et des biens parmi ses priorités.
À RETENIR — Deux dimanches d'ouverture envisagés
► Dates : dimanche 1er et dimanche 8 novembre 2026.
► Communes : Rouen et Le Havre, pour les commerces concernés des centres-villes.
► Objectif : compenser une partie des pertes commerciales liées aux manifestations.
► Conditions : ouverture facultative et respect des droits des salariés.
► Décision : les arrêtés préfectoraux restent à prendre.
► Dates : dimanche 1er et dimanche 8 novembre 2026.
► Communes : Rouen et Le Havre, pour les commerces concernés des centres-villes.
► Objectif : compenser une partie des pertes commerciales liées aux manifestations.
► Conditions : ouverture facultative et respect des droits des salariés.
► Décision : les arrêtés préfectoraux restent à prendre.