Toussaint : Bison Futé voit orange ce vendredi, attention aux difficultés sur les routes

Légende : Bison futé prévoit un trafic chargé sur l’autoroute A13 dans les deux sens entre la région parisienne et la Normandie - Photo infoNormandie
Les vacances scolaires et les déplacements liés à la Toussaint risquent de compliquer la circulation dès ce vendredi 30 octobre. Selon les prévisions de Bison Futé, les difficultés devraient se concentrer entre le début de l’après-midi et la soirée, notamment sur les grands axes desservant le nord de la France, la façade atlantique et la région parisienne.
Pour les automobilistes normands, une vigilance particulière s’impose sur les itinéraires en direction de l’Île-de-France, notamment l’A13, même si Bison Futé ne formule pas de recommandation horaire spécifique pour cette autoroute dans son bulletin national.
Pour les automobilistes normands, une vigilance particulière s’impose sur les itinéraires en direction de l’Île-de-France, notamment l’A13, même si Bison Futé ne formule pas de recommandation horaire spécifique pour cette autoroute dans son bulletin national.
Un vendredi orange dans les deux sens
Les principales difficultés sont attendues vendredi sur l’A1 entre Paris et Lille, l’A2 vers la Belgique, mais également sur l’A10, l’A63 et plusieurs axes du centre et du sud de la France.
Samedi 31 octobre, les retours devraient ralentir la circulation en Île-de-France dès le début de l’après-midi, notamment sur l’A10. Dimanche 1er novembre, les autoroutes A6 et A10 seront particulièrement sollicitées, avec des difficultés possibles jusqu’en début de soirée.
Samedi 31 octobre, les retours devraient ralentir la circulation en Île-de-France dès le début de l’après-midi, notamment sur l’A10. Dimanche 1er novembre, les autoroutes A6 et A10 seront particulièrement sollicitées, avec des difficultés possibles jusqu’en début de soirée.
Les conseils de Bison Futé
Pour éviter les principaux bouchons en région parisienne :
• Vendredi 30 octobre : quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10 h ou après 21 h dans le sens des départs ; avant 14 h ou après 19 h dans le sens des retours.
• Samedi 31 octobre : rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 13 h ou après 20 h.
• Dimanche 1er novembre : privilégier un retour avant 11 h ou après 22 h.
Les conditions de circulation peuvent évoluer en fonction de la météo et d’éventuels incidents.
Pour éviter les principaux bouchons en région parisienne :
• Vendredi 30 octobre : quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10 h ou après 21 h dans le sens des départs ; avant 14 h ou après 19 h dans le sens des retours.
• Samedi 31 octobre : rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 13 h ou après 20 h.
• Dimanche 1er novembre : privilégier un retour avant 11 h ou après 22 h.
Les conditions de circulation peuvent évoluer en fonction de la météo et d’éventuels incidents.