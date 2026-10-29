Toussaint : Bison Futé voit orange ce vendredi, attention aux difficultés sur les routes

Les vacances scolaires et les déplacements liés à la Toussaint risquent de compliquer la circulation dès ce vendredi 30 octobre. Selon les prévisions de Bison Futé, les difficultés devraient se concentrer entre le début de l’après-midi et la soirée, notamment sur les grands axes desservant le nord de la France, la façade atlantique et la région parisienne.



Pour les automobilistes normands, une vigilance particulière s’impose sur les itinéraires en direction de l’Île-de-France, notamment l’A13, même si Bison Futé ne formule pas de recommandation horaire spécifique pour cette autoroute dans son bulletin national.