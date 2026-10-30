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Tags : Caen, Calvados


Une femme sauvée des eaux de l’Orne grâce à une chaîne humaine de policiers à Caen


Agrippée à une branche, une femme en détresse a été secourue par des policiers qui ont uni leurs forces pour la ramener sur la berge.


Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 08:58


Une femme sauvée des eaux de l’Orne grâce à une chaîne humaine de policiers à Caen
Légende : La femme était accrochée à une branche près de la rive de l’Orne quand les policiers lui ont porté secours et sauvée - Photo d’ illustration de l’Orne à Caen 

Une intervention qui aurait pu connaître une issue dramatique. Elle est racontée sur la page Facebook de la police nationale du Calvados. 

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, à Caen, un passant a contacté le 17 après avoir vu une femme se jeter dans l’Orne. Mobilisés rapidement, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) l’ont retrouvée dans l’eau, accrochée à une branche, près de la rive.

Rejoints par des collègues de police-secours, les fonctionnaires ont formé une chaîne humaine pour parvenir à la saisir et à la ramener saine et sauve sur la terre ferme. Soucieux de la protéger du froid, ils l’ont ensuite installée dans un véhicule, lui ont fourni des vêtements secs et une couverture de survie, en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

L’état de santé de la femme n’a pas été précisé.
 


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