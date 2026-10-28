La fête foraine s’installe à Pacy-sur-Eure : stationnement interdit et marché déplacé

La fête foraine prend ses quartiers sur la place de la mairie de Pacy-sur-Eure à partir de ce vendredi 30 octobre. Jusqu’au jeudi 12 novembre 2026, petits et grands pourront profiter des attractions installées au cœur de la commune.



L’événement entraînera quelques changements dans le centre-ville. Le stationnement sera interdit aux abords de la mairie, place René-Tomasini, dès le jeudi 29 octobre et jusqu’au jeudi 12 novembre inclus.