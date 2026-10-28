La fête foraine s’installe à Pacy-sur-Eure : stationnement interdit et marché déplacé

La fête foraine prend ses quartiers sur la place de la mairie de Pacy-sur-Eure à partir de ce vendredi 30 octobre. Jusqu’au jeudi 12 novembre 2026, petits et grands pourront profiter des attractions installées au cœur de la commune.
L’événement entraînera quelques changements dans le centre-ville. Le stationnement sera interdit aux abords de la mairie, place René-Tomasini, dès le jeudi 29 octobre et jusqu’au jeudi 12 novembre inclus.
L’événement entraînera quelques changements dans le centre-ville. Le stationnement sera interdit aux abords de la mairie, place René-Tomasini, dès le jeudi 29 octobre et jusqu’au jeudi 12 novembre inclus.
Le marché déplacé le 5 novembre
Le marché hebdomadaire du jeudi 5 novembre sera exceptionnellement transféré rue de Pacel. Celui du jeudi 12 novembre est maintenu, précise la municipalité, sans autre indication sur son emplacement.
À SAVOIR — La fête foraine se déroulera du vendredi 30 octobre au jeudi 12 novembre, place de la mairie. Les automobilistes sont invités à anticiper les restrictions de stationnement pendant toute cette période.
À SAVOIR — La fête foraine se déroulera du vendredi 30 octobre au jeudi 12 novembre, place de la mairie. Les automobilistes sont invités à anticiper les restrictions de stationnement pendant toute cette période.