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Tags : Angerville-la-Campagne, Eure


Une adolescente de 15 ans perd la vie dans un accident à Angerville-la-Campagne, près d’Évreux


Deux adolescentes ont été percutées par une voiture mercredi soir à Angerville-la-Campagne. L’une, âgée de 15 ans, a succombé à ses blessures. Son amie de 16 ans a été hospitalisée.


Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 08:55


Une adolescente de 15 ans perd la vie dans un accident à Angerville-la-Campagne, près d’Évreux
Légende : Les deux jeunes filles ont été fauchées par une voiture conduite par un adolescent de 17 ans - Illustration 

Le drame s’est produit rue des Bruyères, à Angerville-la-Campagne, dans l’agglomération d’Évreux. Mercredi, vers 20 heures, deux jeunes filles de 15 et 16 ans ont été violemment percutées par une voiture, dans des circonstances qui restent à établir.

La plus jeune des adolescentes a succombé à ses blessures. La seconde a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative au centre hospitalier Jean-Louis-Debré, à Évreux. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 17 ans, n’a pas été blessé.

Treize témoins accueillis dans une cellule psychologique

L’intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe du SMUR. Un représentant de la mairie s’est également rendu sur les lieux.

Une cellule de soutien psychologique a été ouverte à la salle des fêtes de la commune pour accueillir treize témoins de l’accident, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).

La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du drame.


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