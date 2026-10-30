Une adolescente de 15 ans perd la vie dans un accident à Angerville-la-Campagne, près d’Évreux

Deux adolescentes ont été percutées par une voiture mercredi soir à Angerville-la-Campagne. L’une, âgée de 15 ans, a succombé à ses blessures. Son amie de 16 ans a été hospitalisée.

Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 08:55