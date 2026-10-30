Une adolescente de 15 ans perd la vie dans un accident à Angerville-la-Campagne, près d’Évreux

Légende : Les deux jeunes filles ont été fauchées par une voiture conduite par un adolescent de 17 ans - Illustration
Le drame s’est produit rue des Bruyères, à Angerville-la-Campagne, dans l’agglomération d’Évreux. Mercredi, vers 20 heures, deux jeunes filles de 15 et 16 ans ont été violemment percutées par une voiture, dans des circonstances qui restent à établir.
La plus jeune des adolescentes a succombé à ses blessures. La seconde a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative au centre hospitalier Jean-Louis-Debré, à Évreux. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 17 ans, n’a pas été blessé.
La plus jeune des adolescentes a succombé à ses blessures. La seconde a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative au centre hospitalier Jean-Louis-Debré, à Évreux. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 17 ans, n’a pas été blessé.
Treize témoins accueillis dans une cellule psychologique
L’intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe du SMUR. Un représentant de la mairie s’est également rendu sur les lieux.
Une cellule de soutien psychologique a été ouverte à la salle des fêtes de la commune pour accueillir treize témoins de l’accident, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).
La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du drame.
Une cellule de soutien psychologique a été ouverte à la salle des fêtes de la commune pour accueillir treize témoins de l’accident, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).
La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du drame.
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