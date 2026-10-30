Le Havre : ils agressent deux passants pour leur voler leurs téléphones portables

Deux personnes ont été agressées par des individus qui cherchaient à leur dérober leurs téléphones portables, cette nuit de vendredi 30 octobre, vers 2 h 20, rue Aristide-Briand, au Havre. Les victimes, une jeune femme et un passant, ont été prises pour cible par deux inconnus qui n'ont pas hésité à faire usage de violence pour s'emparer de leurs appareils.
Rapidement engagées, les recherches policières ont permis de retrouver deux suspects peu après 3 heures, à l'angle des rues Ventenat et Charlemagne. Âgés de 31 et 41 ans, les deux suspects, sans domicile fixe, ont été interpellés.
Rapidement engagées, les recherches policières ont permis de retrouver deux suspects peu après 3 heures, à l'angle des rues Ventenat et Charlemagne. Âgés de 31 et 41 ans, les deux suspects, sans domicile fixe, ont été interpellés.
Une pipe à crack et téléphones volés
Lors des vérifications d'usage, les policiers ont découvert sur eux une pipe à crack. L'un des téléphones dérobés se trouvait également à proximité immédiate des deux hommes.
Les mis en cause ont été conduits au commissariat central du Havre et placés en garde à vue pour vol en réunion avec violence.
Les mis en cause ont été conduits au commissariat central du Havre et placés en garde à vue pour vol en réunion avec violence.