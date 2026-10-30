Le Havre : ils agressent deux passants pour leur voler leurs téléphones portables

Les deux téléphones dérobés quelques minutes plus tôt ont été découverts dans les poches des agresseurs présumés - Illustration © Pexel

Une jeune femme et un passant ont été victimes de vols avec violence, dans la nuit de jeudi à vendredi, au Havre (Seine-Maritime). Deux hommes ont été interpellés moins d’une heure après les faits.

Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 11:29