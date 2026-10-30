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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Le Havre : ils agressent deux passants pour leur voler leurs téléphones portables

Les deux téléphones dérobés quelques minutes plus tôt ont été découverts dans les poches des agresseurs présumés - Illustration © Pexel


Une jeune femme et un passant ont été victimes de vols avec violence, dans la nuit de jeudi à vendredi, au Havre (Seine-Maritime). Deux hommes ont été interpellés moins d’une heure après les faits.


Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 à 11:29



Deux personnes ont été agressées par des individus qui cherchaient à leur dérober leurs téléphones portables, cette nuit de vendredi 30 octobre, vers 2 h 20, rue Aristide-Briand, au Havre. Les victimes, une jeune femme et un passant, ont été prises pour cible par deux inconnus qui n'ont pas hésité à faire usage de violence pour s'emparer de leurs appareils.

Rapidement engagées, les recherches policières ont permis de retrouver deux suspects peu après 3 heures, à l'angle des rues Ventenat et Charlemagne. Âgés de 31 et 41 ans, les deux suspects, sans domicile fixe, ont été interpellés.

Une pipe à crack et téléphones volés

Lors des vérifications d'usage, les policiers ont découvert sur eux une pipe à crack. L'un des téléphones dérobés se trouvait également à proximité immédiate des deux hommes.

Les mis en cause ont été conduits au commissariat central du Havre et placés en garde à vue pour vol en réunion avec violence. 


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