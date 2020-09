Un piéton fauché mortellement par une voiture sur la N10, cette nuit dans les Yvelines

Dès le premier appel, un équipage de police-secours se rend sur les lieux. Il est minuit et demi. Arrivés sur place, les policiers constatent que le piéton vient de se faire renverser par une Renault Twingo. La victime, grièvement blessée et inconsciente, est prise en charge par les sapeurs-pompiers et l’équipe médicale du SMUR. Cependant, les secours ne parviendront pas à la réanimer. Le décès sera constaté par le médecin urgentiste.



Selon des témoins de l’accident, le piéton se trouvait entre les deux voies de circulation et faisait des signes aux véhicules, peu avant de se faire faucher par la Twingo, relate une source proche de l’enquête.