Un hangar agricole ravagé par un incendie aux Authieux-Ratiéville : deux maisons menacées

Un hangar privé de 150 m² a été la proie des flammes, samedi 7 novembre, rue de la Forge, aux Authieux-Ratiéville, en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers, appelés à 17h52, ont été confrontés à leur arrivée à un bâtiment en feu, abritant du matériel agricole, des équipements de jardinage et des huiles de vidange.
La proximité de deux maisons a fait craindre une propagation de l’incendie. Les secours ont déployé trois lances pour combattre les flammes et deux autres pour protéger les habitations menacées.
La proximité de deux maisons a fait craindre une propagation de l’incendie. Les secours ont déployé trois lances pour combattre les flammes et deux autres pour protéger les habitations menacées.
La cellule risques chimiques activée
Au total, 33 sapeurs-pompiers et 15 engins ont été mobilisés, avec notamment des spécialistes en risques chimiques et un poste de commandement de colonne. La gendarmerie, Enedis et la mairie étaient également présents sur les lieux.
Les pompiers ont pris des mesures pour contenir les eaux utilisées lors de l’extinction, compte tenu notamment de la présence d’huiles de vidange dans le bâtiment.
Selon le dernier bilan communiqué par le Sdis76, aucune victime n’est à déplorer. Les principaux foyers ont été éteints, mais les secours poursuivaient leur intervention pour venir à bout des foyers résiduels.
L’origine de l’incendie reste à déterminer
Les pompiers ont pris des mesures pour contenir les eaux utilisées lors de l’extinction, compte tenu notamment de la présence d’huiles de vidange dans le bâtiment.
Selon le dernier bilan communiqué par le Sdis76, aucune victime n’est à déplorer. Les principaux foyers ont été éteints, mais les secours poursuivaient leur intervention pour venir à bout des foyers résiduels.
L’origine de l’incendie reste à déterminer
Dans la même rubrique