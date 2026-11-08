Un hangar agricole ravagé par un incendie aux Authieux-Ratiéville : deux maisons menacées

Au total, 33 sapeurs-pompiers et 15 engins ont été mobilisés, avec notamment des spécialistes en risques chimiques et un poste de commandement de colonne. La gendarmerie, Enedis et la mairie étaient également présents sur les lieux.



Les pompiers ont pris des mesures pour contenir les eaux utilisées lors de l’extinction, compte tenu notamment de la présence d’huiles de vidange dans le bâtiment.



Selon le dernier bilan communiqué par le Sdis76, aucune victime n’est à déplorer. Les principaux foyers ont été éteints, mais les secours poursuivaient leur intervention pour venir à bout des foyers résiduels.



L’origine de l’incendie reste à déterminer