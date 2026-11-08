Accident sur la RN31 près de Rouen : des poteaux électriques endommagés et la circulation coupée

Un accident impliquant une voiture, seule en cause, a perturbé la circulation sur la RN31, ce dimanche 8 novembre au petit matin, à hauteur de Saint-Jacques-sur-Darnétal, près de Rouen.

Publié le Dimanche 8 Novembre 2026 à 07:02