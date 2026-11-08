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Tags : Saint-Jacques-sur-Darnétal, Seine-Maritime


Accident sur la RN31 près de Rouen : des poteaux électriques endommagés et la circulation coupée



Un accident impliquant une voiture, seule en cause, a perturbé la circulation sur la RN31, ce dimanche 8 novembre au petit matin, à hauteur de Saint-Jacques-sur-Darnétal, près de Rouen.


Publié le Dimanche 8 Novembre 2026 à 07:02


La route a du être coupée à la circulation le temps des opérations de secours, indique Bison Futé - illustration
La route a du être coupée à la circulation le temps des opérations de secours, indique Bison Futé - illustration
La circulation a été interrompue dans les deux sens sur la RN31, entre Darnétal et Saint-Jacques-sur-Darnétal, à la suite de cet accident qui s’est produit ce matin vers 4h30. Plusieurs poteaux électriques ont été endommagés, nécessitant la fermeture de la nationale pour sécuriser les lieux.

Une déviation a été mise en place par la route départementale 43, via la rue du Général-de-Gaulle. Les automobilistes circulant entre Rouen et Beauvais sont invités à emprunter cet itinéraire de substitution.

Prudence dans le secteur

Selon les dernières informations communiquées à 6 h 42 par le centre d’information et de gestion du trafic de Rouen, la déviation a été levée. La circulation est désormais régulée par alternat, permettant aux véhicules de circuler à nouveau sur cet axe reliant Rouen à Beauvais. 

Le bilan de cet accident, qualifié de corporel par Bison Futé, n’est pas encore connu à cette heure. La gendarmerie a été chargée des constatations. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence dans le secteur.
 



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