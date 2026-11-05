Manifestations du 5 novembre : 17 500 participants, onze interpellations et des tensions à Rouen

La matinée a également été agitée devant plusieurs établissements scolaires de l'agglomération rouennaise. Huit personnes ont été interpellées pour des faits comprenant des tirs de mortiers d'artifice, des outrages ou des refus de dispersion après sommations.



Quatre interpellations ont eu lieu aux abords du lycée Gustave-Flaubert, deux au lycée Ferdinand-Buisson à Elbeuf, une près du lycée de la Vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen et une autre à Grand-Quevilly.



À Elbeuf, les incidents ont pris une tournure particulièrement préoccupante. Des tirs de mortiers d'artifice ont visé des personnels de l'Éducation nationale et des élèves du lycée Ferdinand-Buisson. Un départ de feu dans les toilettes a également déclenché l'alarme incendie.



Deux personnes ont été interpellées sur place : l'une pour des menaces de mort visant un membre de la direction, l'autre pour des tirs de mortiers.



Au total, onze interpellations ont été recensées au cours de cette journée de mobilisation, dont huit en marge des mouvements lycéens.