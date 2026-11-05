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Manifestations du 5 novembre : 17 500 participants, onze interpellations et des tensions à Rouen

Illustration © Adobe Stock



La journée de mobilisation a rassemblé jusqu’à 17 500 manifestants dans cinq villes de Seine-Maritime, selon la préfecture. Si les cortèges se sont globalement déroulés dans le calme, des incidents ont éclaté à Rouen et aux abords de plusieurs établissements scolaires.


Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 18:40


Manifestations du 5 novembre : 17 500 participants, onze interpellations et des tensions à Rouen
Rouen a concentré l'essentiel de la mobilisation, avec 9 700 participants recensés au plus fort du rassemblement. Au Havre, 6 100 personnes ont défilé, contre 1 000 à Dieppe, 400 à Fécamp et 300 à Eu. Ces chiffres, communiqués par la préfecture, portent sur la fréquentation maximale des cinq cortèges.

Dans la capitale normande, la tension est montée à hauteur du théâtre des Arts lorsqu'une partie des manifestants a tenté de gagner le centre-ville par la rue Jeanne-d'Arc, malgré l'interdiction préfectorale de manifester dans ce secteur. Les policiers sont intervenus pour leur barrer le passage.

Incidents sur le pont Boieldieu

Les tensions ne se sont pas arrêtées avec la dispersion du cortège. Environ 250 personnes se sont de nouveau regroupées face aux forces de l'ordre sur le pont Boieldieu. Des jets de projectiles sur les policiers, un incendie de poubelle et un refus de dispersion ont notamment conduit à trois interpellations.

Au Havre, quelque 150 personnes ont rejoint en début d'après-midi le tribunal judiciaire, où se tenait la comparution immédiate d'un jeune interpellé mardi devant un lycée.

Huit interpellations aux abords des lycées

La matinée a également été agitée devant plusieurs établissements scolaires de l'agglomération rouennaise. Huit personnes ont été interpellées pour des faits comprenant des tirs de mortiers d'artifice, des outrages ou des refus de dispersion après sommations.

Quatre interpellations ont eu lieu aux abords du lycée Gustave-Flaubert, deux au lycée Ferdinand-Buisson à Elbeuf, une près du lycée de la Vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen et une autre à Grand-Quevilly.

À Elbeuf, les incidents ont pris une tournure particulièrement préoccupante. Des tirs de mortiers d'artifice ont visé des personnels de l'Éducation nationale et des élèves du lycée Ferdinand-Buisson. Un départ de feu dans les toilettes a également déclenché l'alarme incendie.

Deux personnes ont été interpellées sur place : l'une pour des menaces de mort visant un membre de la direction, l'autre pour des tirs de mortiers.

Au total, onze interpellations ont été recensées au cours de cette journée de mobilisation, dont huit en marge des mouvements lycéens.


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