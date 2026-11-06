Marcilly-sur-Eure : Qualark, 23 ans, sauvé d’un trou de boue grâce aux pompiers et à un agriculteur

L'Unité de sauvetage, d'appui et de recherche (Usar) a participé avec une équipe de sauvetage animalier à l'opération de ce soir, à Marcilly-sur-Eure - (Sur cette photo du Sdis27/Facebook, lors d'un exercice à Pont-Audemer).

[ Mis à jour ] - Enlisé jusqu’aux flancs dans une cavité boueuse, Qualark, un cheval de 23 ans, a retrouvé la terre ferme grâce à une mobilisation collective. La gérante de l’écurie où il est en pension apporte des précisions sur ce sauvetage peu ordinaire.

Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 21:58