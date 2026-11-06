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Marcilly-sur-Eure : Qualark, 23 ans, sauvé d’un trou de boue grâce aux pompiers et à un agriculteur

L'Unité de sauvetage, d'appui et de recherche (Usar) a participé avec une équipe de sauvetage animalier à l'opération de ce soir, à Marcilly-sur-Eure - (Sur cette photo du Sdis27/Facebook, lors d'un exercice à Pont-Audemer).



[ Mis à jour ] - Enlisé jusqu’aux flancs dans une cavité boueuse, Qualark, un cheval de 23 ans, a retrouvé la terre ferme grâce à une mobilisation collective. La gérante de l’écurie où il est en pension apporte des précisions sur ce sauvetage peu ordinaire.


Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 21:58


Marcilly-sur-Eure : Qualark, 23 ans, sauvé d’un trou de boue grâce aux pompiers et à un agriculteur
Tout est bien qui finit bien pour Qualark, affectueusement surnommé « papy ». Ce cheval de 23 ans a vécu une sacrée mésaventure, vendredi 6 novembre, à Marcilly-sur-Eure. Retrouvé enlisé dans une cavité remplie de boue, près de la route de l’Abbaye, il a pu être secouru grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers, du personnel de son écurie et surtout d’un agriculteur voisin.

Contrairement aux premières informations faisant état d'une chute en fin de matinée, Qualark se trouvait toujours dans son pré à midi, précise la gérante de l’écurie du propriétaire.. Sa disparition n’a été constatée que vers 16 h 30. Les recherches ont permis de le localiser une demi-heure plus tard, vers 17 heures, enlisé jusqu’aux flancs dans un trou boueux, une sorte de mouillère.

Un agriculteur mobilise son bras télescopique

Alertés vers 17 h 15, les sapeurs-pompiers ont rapidement mesuré la difficulté de l’opération. Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure a engagé une équipe spécialisée dans le sauvetage animalier ainsi qu’une unité de sauvetage, d’appui et de recherche (USAR). Au total, 34 pompiers ont été mobilisés.

L’extraction a nécessité un travail particulièrement délicat pour passer des sangles autour du cheval, profondément enlisé. Les pompiers ont pu compter sur l’aide du personnel de l’écurie, directement impliqué dans ces manœuvres. Un agriculteur voisin a également apporté un concours décisif en mettant à disposition un engin équipé d’un bras télescopique pour hisser l’animal hors de la cavité.

Qualark a finalement retrouvé la terre ferme peu avant 20 heures, selon les précisions de la gérante. Un vétérinaire présent sur place lui a immédiatement prodigué des soins, notamment une perfusion. Le cheval est aujourd’hui en bonne santé.

L’adolescente a quitté l’hôpital

Une jeune fille de 17 ans, présente auprès de l’animal, a également été prise en charge par les secours. Se plaignant de douleurs à un genou, elle avait été transportée au centre hospitalier de Dreux, en Eure-et-Loir. Après examen, elle a pu regagner son domicile.

Pour Qualark, l’aventure se termine donc sans conséquence grave. Et pour ceux qui se sont mobilisés afin de le sortir de ce mauvais pas, le soulagement est à la hauteur des efforts déployés pour sauver « papy ».



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