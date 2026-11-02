Un footballeur décède lors d’un match vétérans à Saint-Vigor-d’Ymonville, en Seine-Maritime

La rencontre devait être un moment de convivialité entre passionnés de football. Elle a viré au drame, dimanche matin, à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime). Valéry Tia, joueur de l'équipe vétérans de l'entente GSAV/Rogerville Football Club, est décédé au cours du match. Les circonstances précises de son décès n’ont pas été communiquées.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le GSAV fait part de son immense tristesse. Valéry Tia avait rejoint le club à l’été 2017 et participait depuis plus de neuf ans à la vie de l’association. Apprécié pour sa bonne humeur et sa joie de vivre, il laisse un profond vide parmi ses coéquipiers, dirigeants et bénévoles.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le GSAV fait part de son immense tristesse. Valéry Tia avait rejoint le club à l’été 2017 et participait depuis plus de neuf ans à la vie de l’association. Apprécié pour sa bonne humeur et sa joie de vivre, il laisse un profond vide parmi ses coéquipiers, dirigeants et bénévoles.
Un appel à la solidarité pour sa famille
« Nous avons perdu bien plus qu’un joueur. Nous avons perdu un membre de notre famille », écrit le club sur sa page Facebook.
Père de deux enfants, Valéry Tia était originaire de Côte d’Ivoire. Le GSAV annonce l’organisation prochaine de moments de recueillement et d’hommage, ainsi qu’un élan de solidarité - ouverture d'une cagnotte Leetchi - destiné à soutenir sa famille et à contribuer au financement du rapatriement de son corps dans son pays natal.
Les modalités de cette mobilisation seront précisées dans les prochains jours.
Père de deux enfants, Valéry Tia était originaire de Côte d’Ivoire. Le GSAV annonce l’organisation prochaine de moments de recueillement et d’hommage, ainsi qu’un élan de solidarité - ouverture d'une cagnotte Leetchi - destiné à soutenir sa famille et à contribuer au financement du rapatriement de son corps dans son pays natal.
Les modalités de cette mobilisation seront précisées dans les prochains jours.
« Adieu guerrier...Ta joie va nous manquer »
Le club a également tenu à associer à son hommage le Rogerville Football Club, partenaire de son équipe vétérans, dont les joueurs étaient présents lors du drame.
« Adieu Guerrier… Ta joie de vivre va nous manquer », conclut le GSAV dans un message chargé d’émotion.
« Adieu Guerrier… Ta joie de vivre va nous manquer », conclut le GSAV dans un message chargé d’émotion.
Dans la même rubrique