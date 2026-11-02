Un footballeur décède lors d’un match vétérans à Saint-Vigor-d’Ymonville, en Seine-Maritime

La rencontre devait être un moment de convivialité entre passionnés de football. Elle a viré au drame, dimanche matin, à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime). Valéry Tia, joueur de l'équipe vétérans de l'entente GSAV/Rogerville Football Club, est décédé au cours du match. Les circonstances précises de son décès n’ont pas été communiquées.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le GSAV fait part de son immense tristesse. Valéry Tia avait rejoint le club à l’été 2017 et participait depuis plus de neuf ans à la vie de l’association. Apprécié pour sa bonne humeur et sa joie de vivre, il laisse un profond vide parmi ses coéquipiers, dirigeants et bénévoles.