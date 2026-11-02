Université de Rouen : reprise des cours ce lundi après plusieurs semaines de tensions et de blocages

Les enseignements reprennent en présentiel ce lundi 2 novembre sur l’ensemble des campus de l’université de Rouen Normandie. Un retour à la normale annoncé par la présidence après plusieurs semaines de mobilisation étudiante, de blocages et de perturbations.
Le mouvement social, qui touche notamment les campus de Mont-Saint-Aignan et Pasteur depuis début octobre, a été marqué par des blocages de bâtiments et des tensions. De sorte que la décision avait été prise de fermer administrativement plusieurs campus du 20 au 24 octobre pour des raisons de sécurité.
Le mouvement social, qui touche notamment les campus de Mont-Saint-Aignan et Pasteur depuis début octobre, a été marqué par des blocages de bâtiments et des tensions. De sorte que la décision avait été prise de fermer administrativement plusieurs campus du 20 au 24 octobre pour des raisons de sécurité.
Des assemblées générales autorisées
Dans son communiqué du 30 octobre, le président Franck Le Derf souhaite rétablir « un cadre de travail apaisé ». Des espaces seront mis à disposition pour permettre la tenue d’assemblées générales et de débats. Aucun contrôle d’assiduité ne sera effectué jusqu’à nouvel ordre afin que les étudiants puissent y participer.
La présidence appelle au respect de la liberté d’étudier et de travailler, alors que de nouvelles mobilisations restent possibles.
La présidence appelle au respect de la liberté d’étudier et de travailler, alors que de nouvelles mobilisations restent possibles.