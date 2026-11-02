Seine-Maritime. À Petit-Couronne, un homme ivre au volant menace de mort des policiers

Un automobiliste de 51 ans a été interpellé dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre, vers 0 h 35, sur la RD418 à Petit-Couronne. Son véhicule se trouvait immobilisé à contresens de la circulation, avec un pneu crevé.



Domicilié à Grand-Quevilly, le conducteur présentait un taux de 0,78 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit près de quatre fois la limite légale. Interpellé, il a outragé et menacé de mort les policiers pendant son transport vers l'hôtel de police, où il a été placé en garde à vue.