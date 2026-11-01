Noyades : 24 morts en Normandie cet été, contre 22 en 2025, selon le dernier bilan de Santé Publique

Selon le dernier chiffre de Santé publique France, publié le 29 octobrte 2026, 101 accidents ont été recensés entre le 1er mai et le 31 août, dont 24 mortels Illustration © Pexels

Le nombre de noyades a presque doublé en Normandie durant l'été 2026. Selon Santé publique France, 101 accidents ont été recensés entre le 1er mai et le 31 août, dont 24 mortels. Le Calvados et la Seine-Maritime concentrent les trois quarts des décès.

Publié le Dimanche 1 Novembre 2026 à 10:28