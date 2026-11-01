Noyades : 24 morts en Normandie cet été, contre 22 en 2025, selon le dernier bilan de Santé Publique

La Normandie n'échappe pas à la progression des noyades observée au niveau national. Le dernier bilan de Santé publique France publié le 29 octobre 2026 fait état de 101 noyades dans les cinq départements normands, contre 54 durant la même période en 2025. Une augmentation de près de 87 % en un an.
Le nombre de décès progresse plus légèrement, passant de 22 à 24. En revanche, la proportion de noyades mortelles recule nettement, de 41 % en 2025 à 24 % cette année.
Le nombre de décès progresse plus légèrement, passant de 22 à 24. En revanche, la proportion de noyades mortelles recule nettement, de 41 % en 2025 à 24 % cette année.
Le Calvados et la Seine-Maritime les plus touchés
Avec 39 noyades, dont 12 mortelles, le Calvados affiche le bilan humain le plus lourd de la région. La Seine-Maritime enregistre, de son côté, 45 noyades et six décès. C'est dans ce département que la progression du nombre d'accidents est la plus spectaculaire : sept noyades avaient été recensées en 2025, contre 45 cette année.
Dans l'Eure, huit noyades ont été enregistrées, dont quatre mortelles, contre dix accidents et six décès l'année précédente. La Manche comptabilise sept noyades, dont deux décès. Enfin, l'Orne déplore deux noyades, sans victime décédée.
Dans l'Eure, huit noyades ont été enregistrées, dont quatre mortelles, contre dix accidents et six décès l'année précédente. La Manche comptabilise sept noyades, dont deux décès. Enfin, l'Orne déplore deux noyades, sans victime décédée.
Une hausse également constatée en France
À l'échelle nationale, Santé publique France a recensé 1 511 noyades entre mai et août 2026, dont 441 suivies de décès, contre respectivement 1 445 et 416 en 2025.
Plus de 80 % des noyades se sont produites lors de journées de vigilance canicule, selon l'organisme. Les adultes restent particulièrement exposés, tandis que les enfants de moins de six ans représentent également une part importante des accidents.
Ces chiffres rappellent que les risques concernent aussi bien les baignades en mer que les piscines, rivières et plans d'eau.
Plus de 80 % des noyades se sont produites lors de journées de vigilance canicule, selon l'organisme. Les adultes restent particulièrement exposés, tandis que les enfants de moins de six ans représentent également une part importante des accidents.
Ces chiffres rappellent que les risques concernent aussi bien les baignades en mer que les piscines, rivières et plans d'eau.