La France est passée, ce vendredi 20 novembre, au niveau de risque « élevé » pour l’influenza aviaire hautement pathogène. Cette décision, prise face à la circulation du virus parmi les oiseaux migrateurs, impose de nouvelles restrictions aux éleveurs et détenteurs de volailles.
En Seine-Maritime, après un premier cas détecté le 9 novembre à Saint-Sauveur-d’Émalleville, un second a été confirmé sur des oiseaux appelants à Sandouville. Les animaux concernés ont été abattus le 18 novembre. Aucun nouveau périmètre de restriction n’a été instauré, compte tenu de leur faible nombre.
En Seine-Maritime, après un premier cas détecté le 9 novembre à Saint-Sauveur-d’Émalleville, un second a été confirmé sur des oiseaux appelants à Sandouville. Les animaux concernés ont été abattus le 18 novembre. Aucun nouveau périmètre de restriction n’a été instauré, compte tenu de leur faible nombre.
Volailles confinées et rassemblements interdits
Les nouvelles mesures imposent notamment la mise à l’abri ou sous filet des oiseaux dans les petits élevages de moins de 50 volailles, ainsi que la protection des élevages plus importants. Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits, tout comme les lâchers de canards, d’oies et de cygnes destinés à la chasse. La circulation des appelants est également réglementée.
La préfecture rappelle que toute mortalité anormale doit être signalée aux services vétérinaires. La consommation de viande de volaille, de foie gras et d’œufs ne présente aucun risque pour la santé humaine.
La préfecture rappelle que toute mortalité anormale doit être signalée aux services vétérinaires. La consommation de viande de volaille, de foie gras et d’œufs ne présente aucun risque pour la santé humaine.