Un deuxième foyer de grippe aviaire détecté en Seine-Maritime : le risque passe au niveau maximal

Un deuxième foyuer de grippie aviaire, cette fois à Sandouville, a été détecté : les animaux concernés ont été abattus le 18 novembre - Illustration © Google Maps

Après la découverte de deux cas en Seine-Maritime, dont un à Sandouville, les mesures de protection des élevages de volailles sont renforcées sur l’ensemble du territoire.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 21:04 Mis à jour : 20/11 - 22:01