L'eau commence à se retirer dans les communes du littoral les plus touchées par les intempéries en Seine-Maritime. À Criel-sur-Mer, où la situation a été particulièrement préoccupante dans la nuit de ce jeudi à vendredi 20 novembre, les hauteurs d'eau ont atteint entre 40 et 80 centimètres en moyenne, avec un pic à 1,20 mètre dans le point le plus bas de la commune. Plusieurs habitations et commerces ont été envahis par les eaux.



Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture ce vendredi à 14 heures, aucune victime corporelle n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers ont réalisé 48 interventions au cours de la nuit et de la matinée, essentiellement pour des caves inondées, des infiltrations dans des habitations et des commerces, des montées des eaux et quelques éboulements sur les routes.