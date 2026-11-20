L'eau commence à se retirer dans les communes du littoral les plus touchées par les intempéries en Seine-Maritime. À Criel-sur-Mer, où la situation a été particulièrement préoccupante dans la nuit de ce jeudi à vendredi 20 novembre, les hauteurs d'eau ont atteint entre 40 et 80 centimètres en moyenne, avec un pic à 1,20 mètre dans le point le plus bas de la commune. Plusieurs habitations et commerces ont été envahis par les eaux.
Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture ce vendredi à 14 heures, aucune victime corporelle n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers ont réalisé 48 interventions au cours de la nuit et de la matinée, essentiellement pour des caves inondées, des infiltrations dans des habitations et des commerces, des montées des eaux et quelques éboulements sur les routes.
Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture ce vendredi à 14 heures, aucune victime corporelle n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers ont réalisé 48 interventions au cours de la nuit et de la matinée, essentiellement pour des caves inondées, des infiltrations dans des habitations et des commerces, des montées des eaux et quelques éboulements sur les routes.
Criel-sur-Mer et Eu particulièrement touchées
Sur ces 48 interventions recensées par la préfecture (65 selon le Sdis76), 38 concernent le secteur de Criel-sur-Mer et Eu, où les premières opérations ont débuté vers minuit. Les dix autres ont été effectuées dans le secteur de Fécamp et Étretat, à partir de 5 heures du matin.
Une trentaine d'engins du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) ont été mobilisés au cours de cet épisode. À 14 heures, une vingtaine d'interventions restaient en cours, nécessitant l'engagement de 20 véhicules.
Face à la montée des eaux, la commune de Criel-sur-Mer a déclenché son plan communal de sauvegarde dès jeudi soir et ouvert un lieu d'accueil destiné aux habitants sinistrés.
La route départementale 925 a également été recouverte par les eaux à hauteur de Criel-sur-Mer, nécessitant l'intervention des services routiers.
Une trentaine d'engins du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) ont été mobilisés au cours de cet épisode. À 14 heures, une vingtaine d'interventions restaient en cours, nécessitant l'engagement de 20 véhicules.
Face à la montée des eaux, la commune de Criel-sur-Mer a déclenché son plan communal de sauvegarde dès jeudi soir et ouvert un lieu d'accueil destiné aux habitants sinistrés.
La route départementale 925 a également été recouverte par les eaux à hauteur de Criel-sur-Mer, nécessitant l'intervention des services routiers.
Des reconnaissances pour évaluer les besoins des habitants
Alors que la décrue est désormais amorcée, les sapeurs-pompiers et les services municipaux poursuivent leurs reconnaissances à Criel-sur-Mer et à Eu. L'objectif est notamment de recenser les habitants qui pourraient encore avoir besoin d'une assistance.
La vigilance orange pluie-inondation, déclenchée jeudi à 10 heures, a pris fin ce vendredi à 13 heures, selon la préfecture. Le département reste néanmoins concerné par des vigilances jaunes pour le vent et les orages sur une partie de la journée.
La préfecture appelle à maintenir la prudence, notamment sur les routes susceptibles d'être encore recouvertes d'eau. Elle rappelle qu'il ne faut jamais s'engager sur une chaussée immergée, même avec un véhicule tout-terrain, ni descendre dans un sous-sol en cas de fortes précipitations.
La vigilance orange pluie-inondation, déclenchée jeudi à 10 heures, a pris fin ce vendredi à 13 heures, selon la préfecture. Le département reste néanmoins concerné par des vigilances jaunes pour le vent et les orages sur une partie de la journée.
La préfecture appelle à maintenir la prudence, notamment sur les routes susceptibles d'être encore recouvertes d'eau. Elle rappelle qu'il ne faut jamais s'engager sur une chaussée immergée, même avec un véhicule tout-terrain, ni descendre dans un sous-sol en cas de fortes précipitations.