L’usine de Cléon serait particulièrement touchée, avec 147 postes menacés et aucune embauche prévue, selon la députée de la 4ème circonscription de Seine-Maritime . Cette annonce intervient quelques mois après la décision de Renault de relocaliser sur le site l’assemblage de 120 000 moteurs électriques supplémentaires par an, initialement prévu en Chine.
Pour Alma Dufour et la CGT, cette relocalisation reste insuffisante puisqu’elle ne s’accompagne pas de la fabrication des composants ni de créations d’emplois.
Pour Alma Dufour et la CGT, cette relocalisation reste insuffisante puisqu’elle ne s’accompagne pas de la fabrication des composants ni de créations d’emplois.
Sandouville tire son épingle du jeu
La députée demande à Renault de renoncer aux suppressions de postes et de développer à Cléon la production complète des moteurs électriques destinés aux Renault 5 et 4L. Elle réclame également que les aides publiques accordées au constructeur soient conditionnées au maintien de l’emploi et appelle à une véritable stratégie de réindustrialisation automobile.
L'usine de Sandouville qui produit des véhicules utilitaires ne serait pas concernée par ce "dégraissage" : Renault avance les chiffres de 28 départs volontaires et de 313 embauches.
L'usine de Sandouville qui produit des véhicules utilitaires ne serait pas concernée par ce "dégraissage" : Renault avance les chiffres de 28 départs volontaires et de 313 embauches.
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