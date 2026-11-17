La députée demande à Renault de renoncer aux suppressions de postes et de développer à Cléon la production complète des moteurs électriques destinés aux Renault 5 et 4L. Elle réclame également que les aides publiques accordées au constructeur soient conditionnées au maintien de l’emploi et appelle à une véritable stratégie de réindustrialisation automobile.



L'usine de Sandouville qui produit des véhicules utilitaires ne serait pas concernée par ce "dégraissage" : Renault avance les chiffres de 28 départs volontaires et de 313 embauches.