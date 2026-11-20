La série noire se poursuit dans les lycées de l’agglomération rouennaise. Entre lundi 16 et mercredi 18 novembre, trois établissements ont été le théâtre de tirs de mortiers, jusque dans les couloirs du lycée Gustave-Flaubert à Rouen, bondés d’élèves. Des incidents qui ont « particulièrement mis en danger les élèves et les personnels des établissements », souligne le procureur de la République de Rouen.
Les investigations menées par le service local de police judiciaire ont rapidement abouti à l’identification de plusieurs suspects. Quatre mineurs ont été déférés devant la justice à Rouen, un cinquième devant une autre juridiction.
Les investigations menées par le service local de police judiciaire ont rapidement abouti à l’identification de plusieurs suspects. Quatre mineurs ont été déférés devant la justice à Rouen, un cinquième devant une autre juridiction.
Une proviseure blessée à Sotteville-lès-Rouen
À Rouen, un adolescent de 17 ans devra répondre, le 19 janvier 2027, de violences avec arme et de dégradations dangereuses. Le parquet a fait appel de la décision n'ayant pas suivi ses réquisitions concernant les mesures judiciaires demandées.
À Sotteville-lès-Rouen, la proviseure du lycée Marcel-Sembat a été légèrement blessée à une main par un tir de mortier mardi. Un suspect né en 2011, placé sous mesure éducative judiciaire provisoire, comparaîtra le 17 décembre.
Enfin, à Maromme, deux adolescents de 15 et 16 ans ont été déférés après un tir au lycée Bernard-Palissy. Leur audience est fixée au 18 février 2027. Un troisième suspect relève d'un autre parquet. Les décisions concernant les mesures provisoires des deux premiers étaient encore attendues vendredi soir.
À Sotteville-lès-Rouen, la proviseure du lycée Marcel-Sembat a été légèrement blessée à une main par un tir de mortier mardi. Un suspect né en 2011, placé sous mesure éducative judiciaire provisoire, comparaîtra le 17 décembre.
Enfin, à Maromme, deux adolescents de 15 et 16 ans ont été déférés après un tir au lycée Bernard-Palissy. Leur audience est fixée au 18 février 2027. Un troisième suspect relève d'un autre parquet. Les décisions concernant les mesures provisoires des deux premiers étaient encore attendues vendredi soir.
Un couvre-feu de 22 heures à 6 heures
Face à ces incidents répétés, le procureur rappelle la « politique pénale décidée dès le début des événements au sein et aux abords des lycées ».
Le ministère public requiert, lorsque l'âge des suspects le permet, un placement sous contrôle judiciaire comprenant notamment « une obligation de couvre-feu entre 22h et 6h », et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire.
Ces mesures restent soumises à la décision du juge. Le couvre-feu réclamé par le parquet n'est donc pas automatiquement imposé aux adolescents mis en cause.
Le ministère public requiert, lorsque l'âge des suspects le permet, un placement sous contrôle judiciaire comprenant notamment « une obligation de couvre-feu entre 22h et 6h », et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire.
Ces mesures restent soumises à la décision du juge. Le couvre-feu réclamé par le parquet n'est donc pas automatiquement imposé aux adolescents mis en cause.