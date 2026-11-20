Tirs de mortiers dans les lycées près de Rouen : le parquet réclame un couvre-feu pour les auteurs

Trois établissements ont été le théâtre de tirs de mortiers, jusque dans les couloirs du lycée Gustave-Flaubert à Rouen, bondés d’élèves. Illustration © Pixabay

Trois lycées visés en trois jours, une proviseure blessée et cinq mineurs déférés devant la justice. Le procureur de la République de Rouen demande des mesures de contrôle strictes, dont un couvre-feu nocturne.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 18:53 Mis à jour : 20/11 - 19:14