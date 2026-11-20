A Brionne, dans l'Eure, un adolescent de 17 ans interpellé après une série de cambriolages

Le cambrioleur s’est introduit dans ces locaux en brisant la vitre de la porte d’dntree- photo gendarmerie de l’Eure/Facebook

Surpris par les gendarmes alors qu’il cambriolait une épicerie solidaire, un mineur a été interpellé après une course-poursuite. L’enquête a permis de lui imputer plusieurs autres vols commis dans la commune.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 11:08 Mis à jour : 20/11 - 14:23