Un adolescent de 17 ans, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs cambriolages à Brionne, dans l'Eure, a été placé en détention à la maison d'arrêt de Caen. Son interpellation remonte à la nuit du 29 au 30 octobre dernier, alors que les gendarmes de la communauté de brigades de Brionne intervenaient pour un vol en cours dans une épicerie solidaire.
Surpris à l'arrivée des militaires, le jeune homme avait immédiatement pris la fuite à pied. Une course-poursuite s'était alors engagée sur près de 500 mètres, avant que les gendarmes ne parviennent à l'interpeller dans un jardin où il tentait de se cacher. Sur les lieux du cambriolage, une porte vitrée avait été fracturée et un caddie rempli de denrées alimentaires et de produits d'hygiène attendait d'être emporté. Les images de vidéosurveillance ont permis de confirmer le déroulement des faits.
Surpris à l'arrivée des militaires, le jeune homme avait immédiatement pris la fuite à pied. Une course-poursuite s'était alors engagée sur près de 500 mètres, avant que les gendarmes ne parviennent à l'interpeller dans un jardin où il tentait de se cacher. Sur les lieux du cambriolage, une porte vitrée avait été fracturée et un caddie rempli de denrées alimentaires et de produits d'hygiène attendait d'être emporté. Les images de vidéosurveillance ont permis de confirmer le déroulement des faits.
Six autres vols et une tentative élucidés
Les investigations, poursuivies avec l’appui de la brigade de recherches de Bernay, ont permis de faire le rapprochement avec plusieurs autres affaires survenues à Brionne.
Selon la gendarmerie qui relate les faits sur sa page Facebook, le mineur est également mis en cause dans trois vols commis dans des garages et une tentative de cambriolage d’une armurerie, au cours de la même nuit du 29 au 30 octobre.
Les enquêteurs lui imputent également un vol dans une salle des fêtes, commis dans la nuit du 16 au 17 juillet 2026, ainsi qu’un autre au Carrefour Market de Brionne, le 18 septembre dernier.
Au total, sept vols et une tentative de vol sont ainsi imputés à l’adolescent, en comptant le cambriolage de l’épicerie solidaire. Placé en détention à la maison d’arrêt de Caen, il doit répondre de ces faits devant la justice au cours du mois de novembre.
Selon la gendarmerie qui relate les faits sur sa page Facebook, le mineur est également mis en cause dans trois vols commis dans des garages et une tentative de cambriolage d’une armurerie, au cours de la même nuit du 29 au 30 octobre.
Les enquêteurs lui imputent également un vol dans une salle des fêtes, commis dans la nuit du 16 au 17 juillet 2026, ainsi qu’un autre au Carrefour Market de Brionne, le 18 septembre dernier.
Au total, sept vols et une tentative de vol sont ainsi imputés à l’adolescent, en comptant le cambriolage de l’épicerie solidaire. Placé en détention à la maison d’arrêt de Caen, il doit répondre de ces faits devant la justice au cours du mois de novembre.