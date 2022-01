Tirs de mortiers et jets de projectiles : une nuit de réveillon éprouvante pour les policiers des Yvelines

Autres « points chauds » : le secteur de Trappes et de Sartrouville.



A Sartrouville, vers 23h30, un bus de la société Transdev de la ligne 9 assurant la liaison entre Sartrouville et Argenteuil a été impacté par un jet de projectile, avenue Robert-Schumann, sans faire de blessé, ni de dégât.



Un peu plus tard dans la nuit, des policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI) ont essuyé des jets de projectiles alors qu’ils se trouvaient rue Maeterlinck. Elles ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser les assaillants.



Un fonctionnaire a été frappé et blessé au visage lors de l’interpellation de l’un des auteurs. Six suspects, âgés entre 19 et 26 ans, ont été placés en garde à vue. Ils sont domiciliés à Sartrouville et Maisons-Laffitte.