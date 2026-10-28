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Tempête, inondation, coupure d’électricité : avez-vous votre kit d’urgence pour tenir 72 heures ?


Face aux risques naturels et aux situations de crise, la préfecture de Normandie rappelle l’importance de disposer chez soi d’un kit d’urgence. Un sac contenant l’essentiel pour tenir trois jours sans assistance extérieure.


Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 à 20:01



Après les récentes intempéries qui ont touché la Normandie, le rappel prend tout son sens. Coupures d’électricité, routes impraticables, perturbations de l’approvisionnement en eau ou évacuation précipitée : certaines situations peuvent bouleverser le quotidien en quelques heures. Pour mieux y faire face, les services de l’État encouragent les habitants à anticiper.

Dans un message publié sur le réseau social X, le préfet de Normandie invite chacun à préparer un « kit d’urgence 72 heures ». 

L’objectif est simple : réunir dans un sac facilement accessible les équipements indispensables pour faire face aux premières conséquences d’une catastrophe, en attendant le retour à la normale ou l’intervention des secours.

​Trois jours d’autonomie en cas de crise

Les premières 72 heures peuvent être particulièrement difficiles lorsque les réseaux d’électricité, d’eau ou de communication sont perturbés. Disposer de quelques réserves permet de répondre aux besoins essentiels sans devoir sortir ou se déplacer dans des conditions potentiellement dangereuses.

Le kit doit notamment contenir de l’eau potable, des aliments ne nécessitant pas de cuisson, une lampe de poche, une radio à piles, une trousse de premiers secours et les médicaments habituels. Il est également conseillé de prévoir des vêtements chauds, une couverture de survie, un chargeur de téléphone, de l’argent liquide et des copies des documents importants.

Pas de danger imminent

La préfecture recommande de conserver ce sac dans un endroit connu de tous les membres du foyer et facilement accessible. Son contenu doit être vérifié au moins une fois par an, notamment pour contrôler les dates de péremption des aliments et des médicaments.

Cette recommandation s’adresse à tous les habitants, qu’ils résident dans une zone exposée aux inondations, sur le littoral soumis aux tempêtes ou dans un secteur susceptible de subir des coupures prolongées de réseaux.

Il ne s’agit pas d’une alerte annonçant un danger imminent, mais d’une mesure de prévention destinée à mieux préparer la population aux situations exceptionnelles.

Document : préfecture de Seine-Maritime
Document : préfecture de Seine-Maritime


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