Tempête, inondation, coupure d’électricité : avez-vous votre kit d’urgence pour tenir 72 heures ?

La préfecture recommande de conserver ce sac dans un endroit connu de tous les membres du foyer et facilement accessible. Son contenu doit être vérifié au moins une fois par an, notamment pour contrôler les dates de péremption des aliments et des médicaments.



Cette recommandation s’adresse à tous les habitants, qu’ils résident dans une zone exposée aux inondations, sur le littoral soumis aux tempêtes ou dans un secteur susceptible de subir des coupures prolongées de réseaux.



Il ne s’agit pas d’une alerte annonçant un danger imminent, mais d’une mesure de prévention destinée à mieux préparer la population aux situations exceptionnelles.