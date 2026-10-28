Aux urgences de l’hôpital du Petit-Quevilly, les patients peuvent suivre leur prise en charge sur smartphone

Légende : Dès son admission, le patient reçoit un SMS contenant un lien vers une interface sécurisée - Illustration © Adobe Stock
« Où en est ma prise en charge ? Combien d’étapes reste-t-il avant de quitter les urgences ? » Pour répondre à ces questions, l’hôpital Saint-Julien propose désormais un suivi numérique du parcours des patients admis aux urgences.
Dès son admission, le patient reçoit un SMS contenant un lien vers une interface sécurisée. Aucun téléchargement d’application ni création de compte n’est nécessaire. Il peut y consulter l’avancement de sa prise en charge, découvrir les prochaines étapes et obtenir des explications sur le fonctionnement des urgences.
Le patient peut également partager ces informations avec ses proches grâce à un lien sécurisé. En revanche, le service ne donne accès à aucun résultat d’analyse ni diagnostic.
Dès son admission, le patient reçoit un SMS contenant un lien vers une interface sécurisée. Aucun téléchargement d’application ni création de compte n’est nécessaire. Il peut y consulter l’avancement de sa prise en charge, découvrir les prochaines étapes et obtenir des explications sur le fonctionnement des urgences.
Le patient peut également partager ces informations avec ses proches grâce à un lien sécurisé. En revanche, le service ne donne accès à aucun résultat d’analyse ni diagnostic.
Déjà 11 000 utilisateurs au CHU de Rouen
Le dispositif FollowMe est déployé depuis le 21 juin 2026 aux urgences de l’hôpital Charles-Nicolle, à Rouen. Il a déjà permis d’informer 37 000 personnes. Parmi elles, 11 000 patients ont utilisé le suivi en temps réel et partagé les informations avec 26 000 proches.
À l’hôpital Saint-Julien, plus d’une centaine de patients ont activé le service dès sa première semaine de fonctionnement.
« Le but n’est pas de remplacer la relation soignant-soigné mais d’être un support d’information pertinent et rassurant lorsque les équipes sont occupées », souligne le Dr Iliasse Idrissi, médecin urgentiste à l’hôpital Saint-Julien.
À l’hôpital Saint-Julien, plus d’une centaine de patients ont activé le service dès sa première semaine de fonctionnement.
« Le but n’est pas de remplacer la relation soignant-soigné mais d’être un support d’information pertinent et rassurant lorsque les équipes sont occupées », souligne le Dr Iliasse Idrissi, médecin urgentiste à l’hôpital Saint-Julien.
À SAVOIR
Comment utiliser FollowMe aux urgences ?
Faut-il télécharger une application ? Non. Aucun téléchargement ni création de compte n’est nécessaire.
Comment accéder au suivi ? Dès son admission aux urgences de Saint-Julien, le patient reçoit un SMS contenant un lien vers une interface sécurisée. Il doit ensuite vérifier son identité.
Quelles informations sont disponibles ? Les différentes étapes de sa prise en charge, les étapes à venir et des explications sur le fonctionnement des urgences.
Les proches peuvent-ils suivre le parcours ? Oui, le patient peut leur transmettre un lien sécurisé pour les tenir informés à distance.
Les données médicales sont-elles accessibles ? Non. Aucun diagnostic ni résultat d’analyse n’est communiqué par ce service.
En savoir plus : https://www.followme.care
Comment utiliser FollowMe aux urgences ?
Faut-il télécharger une application ? Non. Aucun téléchargement ni création de compte n’est nécessaire.
Comment accéder au suivi ? Dès son admission aux urgences de Saint-Julien, le patient reçoit un SMS contenant un lien vers une interface sécurisée. Il doit ensuite vérifier son identité.
Quelles informations sont disponibles ? Les différentes étapes de sa prise en charge, les étapes à venir et des explications sur le fonctionnement des urgences.
Les proches peuvent-ils suivre le parcours ? Oui, le patient peut leur transmettre un lien sécurisé pour les tenir informés à distance.
Les données médicales sont-elles accessibles ? Non. Aucun diagnostic ni résultat d’analyse n’est communiqué par ce service.
En savoir plus : https://www.followme.care