Aux urgences de l’hôpital du Petit-Quevilly, les patients peuvent suivre leur prise en charge sur smartphone

L’hôpital Saint-Julien, au Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, propose désormais aux patients des urgences de suivre en temps réel leur parcours de soins grâce à l’application FollowMe. Un dispositif déjà expérimenté au CHU de Rouen.

Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 à 12:28