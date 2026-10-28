Alcool au volant : trois conducteurs interpellés à Rouen, au Havre et à Lillebonne

À Rouen, un motard de 29 ans a été intercepté cette nuit de mardi au mercredi 28 octobre, vers 1 h 50, avenue du Commandant-Bicheray, après plusieurs infractions routières. Il présentait un taux de 0,62 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,24 g par litre de sang.
Interpellé, il a ensuite été remis à une personne de confiance. Son deux-roues a été placé en fourrière.
Interpellé, il a ensuite été remis à une personne de confiance. Son deux-roues a été placé en fourrière.
2,50 grammes dans le sang
Au Havre, mardi 27 octobre, vers 21 h 50, un automobiliste de 28 ans a été impliqué dans un accident matériel rue Nicolas-Vallard. Son contrôle d’alcoolémie a révélé un taux retenu de 1,25 mg par litre d’air expiré, soit 2,50 g par litre de sang. Après un examen médical, il a été interpellé. Son permis a fait l’objet d’une rétention immédiate et son véhicule accidenté a été pris en charge par un garage.
À Lillebonne, sans assurance et alcoolisé
Quelques heures plus tôt, vers 20 h 45, à Lillebonne, un automobiliste de 47 ans a été contrôlé rue du 8-Mai-1945 pour un défaut d’assurance. Les policiers ont également constaté qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool, avec un taux retenu de 0,49 mg par litre d’air expiré, soit 0,98 g par litre de sang.
Le quadragénaire a été conduit au commissariat pour les suites de la procédure. Son véhicule a été placé en fourrière.
Le quadragénaire a été conduit au commissariat pour les suites de la procédure. Son véhicule a été placé en fourrière.
À RETENIR. Les trois conducteurs présentaient une alcoolémie supérieure au seuil délictuel de 0,40 mg par litre d’air expiré (0,80 g par litre de sang). La conduite avec un tel taux constitue un délit, passible notamment d’une suspension ou d’une annulation du permis de conduire.
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