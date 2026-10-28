Alcool au volant : trois conducteurs interpellés à Rouen, au Havre et à Lillebonne

Trois automobilistes et motards ont été contrôlés avec une alcoolémie supérieure au seuil délictuel en Seine-Maritime. Au Havre, l'un des conducteurs a été impliqué dans un accident matériel.

Publié le Mercredi 28 Octobre 2026 à 15:01