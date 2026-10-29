 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Fécamp, Seine-Maritime


Incendie dans un appartement à Fécamp : deux blessés légers, 47 pompiers mobilisés


Un incendie s’est déclaré ce mercredi soir dans un appartement situé rue Paul-Vasselin, à Fécamp. Deux personnes ont été légèrement blessées. D’importants moyens de secours ont été déployés.


Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 00:59


Incendie dans un appartement à Fécamp : deux blessés légers, 47 pompiers mobilisés
Légende : Le feu a été éteint au moyen d’une lance à incendie - illustration Adobe Stock 

Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans un appartement situé rue Paul-Vasselin, à Fécamp. Deux personnes ont été légèrement blessées. D’importants moyens de secours ont été déployés.

Un feu d’appartement a mobilisé 47 sapeurs-pompiers et 14 engins, ce mercredi 28 octobre, peu après 23 heures, rue Paul-Vasselin, à Fécamp (Seine-Maritime). Le sinistre s’est déclaré au rez-de-chaussée d’un immeuble comprenant un étage et des combles aménagés, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

Deux blessés légers

À l’arrivée des secours, deux personnes légèrement blessées avaient déjà évacué le bâtiment. Elles ont été prises en charge par une équipe du Smur et les sapeurs-pompiers. L’incendie a été éteint à l’aide d’une lance.

Les circonstances du départ de feu sont pour le moment indéterminée. Le bilan communiqué ne précise pas si les deux victimes ont été transportées à l’hôpital, ni l’ampleur des dégâts.

Les habitants et automobilistes sont invités à éviter le secteur de la rue Paul-Vasselin afin de faciliter les opérations de secours.

Incendie dans un appartement à Fécamp : deux blessés légers, 47 pompiers mobilisés


Vous pouvez réagir à cet article
Une adolescente de 17 ans tuée, une autre grièvement blessée dans un accident à Étainhus, en Seine-Maritime   Après les manifestations, les commerces de Rouen et du Havre pourraient ouvrir deux dimanches Aux urgences de l’hôpital du Petit-Quevilly, les patients peuvent suivre leur prise en charge sur smartphone
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos