Incendie dans un appartement à Fécamp : deux blessés légers, 47 pompiers mobilisés

Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans un appartement situé rue Paul-Vasselin, à Fécamp. Deux personnes ont été légèrement blessées. D’importants moyens de secours ont été déployés.
Un feu d’appartement a mobilisé 47 sapeurs-pompiers et 14 engins, ce mercredi 28 octobre, peu après 23 heures, rue Paul-Vasselin, à Fécamp (Seine-Maritime). Le sinistre s’est déclaré au rez-de-chaussée d’un immeuble comprenant un étage et des combles aménagés, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Un feu d’appartement a mobilisé 47 sapeurs-pompiers et 14 engins, ce mercredi 28 octobre, peu après 23 heures, rue Paul-Vasselin, à Fécamp (Seine-Maritime). Le sinistre s’est déclaré au rez-de-chaussée d’un immeuble comprenant un étage et des combles aménagés, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Deux blessés légers
À l’arrivée des secours, deux personnes légèrement blessées avaient déjà évacué le bâtiment. Elles ont été prises en charge par une équipe du Smur et les sapeurs-pompiers. L’incendie a été éteint à l’aide d’une lance.
Les circonstances du départ de feu sont pour le moment indéterminée. Le bilan communiqué ne précise pas si les deux victimes ont été transportées à l’hôpital, ni l’ampleur des dégâts.
Les habitants et automobilistes sont invités à éviter le secteur de la rue Paul-Vasselin afin de faciliter les opérations de secours.
Les circonstances du départ de feu sont pour le moment indéterminée. Le bilan communiqué ne précise pas si les deux victimes ont été transportées à l’hôpital, ni l’ampleur des dégâts.
Les habitants et automobilistes sont invités à éviter le secteur de la rue Paul-Vasselin afin de faciliter les opérations de secours.