Incendie dans un appartement à Fécamp : deux blessés légers, 47 pompiers mobilisés

À l’arrivée des secours, deux personnes légèrement blessées avaient déjà évacué le bâtiment. Elles ont été prises en charge par une équipe du Smur et les sapeurs-pompiers. L’incendie a été éteint à l’aide d’une lance.



Les circonstances du départ de feu sont pour le moment indéterminée. Le bilan communiqué ne précise pas si les deux victimes ont été transportées à l’hôpital, ni l’ampleur des dégâts.



Les habitants et automobilistes sont invités à éviter le secteur de la rue Paul-Vasselin afin de faciliter les opérations de secours.