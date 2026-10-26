Affrontements entre ultradroite et ultragauche à Rouen : le parquet ouvre une enquête pour violences aggravées

Des heurts ont éclaté samedi 24 octobre dans le centre-ville de Rouen, après la dispersion de la manifestation. Le procureur de la République confirme l'ouverture d'une enquête, mais aucune victime n'a encore été identifiée.

Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 10:59