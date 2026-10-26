Affrontements entre ultradroite et ultragauche à Rouen : le parquet ouvre une enquête pour violences aggravées

Légende : Des vidéos des violences entre les deux groupes ont été massivement relayées sur les réseaux sociaux, notamment par le média Blast dont cette image, que nous publions, est extraite
Les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Samedi 24 octobre, des individus issus des mouvances d'ultradroite et d'ultragauche se sont affrontés dans plusieurs rues du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), aux abords de l'espace du Palais, après la dispersion de la manifestation.
Une vidéo des violences, initialement publiée sur le réseau social X par Blast, a depuis été massivement relayée. La police nationale est intervenue à plusieurs reprises pour séparer les protagonistes, alors que les forces de l'ordre étaient toujours mobilisées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre.
Une vidéo des violences, initialement publiée sur le réseau social X par Blast, a depuis été massivement relayée. La police nationale est intervenue à plusieurs reprises pour séparer les protagonistes, alors que les forces de l'ordre étaient toujours mobilisées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre.
Une enquête ouverte pour violences aggravées
Dans un communiqué publié ce lundi 26 octobre, le procureur de la République de Rouen confirme l'ouverture, dès dimanche, d'une procédure pour violences aggravées.
Les enquêteurs vont notamment exploiter les enregistrements des caméras de vidéoprotection du quartier afin de reconstituer précisément le déroulement des affrontements et tenter d'identifier les personnes impliquées.
Le préfet de Seine-Maritime a également transmis au parquet, ce lundi matin, les éléments dont il disposait, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. Ils seront versés à la procédure judiciaire.
Les enquêteurs vont notamment exploiter les enregistrements des caméras de vidéoprotection du quartier afin de reconstituer précisément le déroulement des affrontements et tenter d'identifier les personnes impliquées.
Le préfet de Seine-Maritime a également transmis au parquet, ce lundi matin, les éléments dont il disposait, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. Ils seront versés à la procédure judiciaire.
Ni victime identifiée ni plainte déposée
Pour l'heure, l'enquête se heurte à une difficulté : aucune victime n'a pu être formellement identifiée, malgré les réquisitions adressées notamment aux services de secours et aux établissements de santé.
« Aucun dépôt de plainte n'a été porté à ma connaissance », précise le procureur, Sébastien Gallois, qui indique également qu'aucun témoin ni détenteur de vidéos ne s'est manifesté auprès de la police ou de son parquet.
Le magistrat rappelle que des affrontements similaires s'étaient déjà produits une semaine auparavant, samedi 17 octobre, en haut de la rue Jeanne-d'Arc, toujours à Rouen.
Là encore, malgré les démarches immédiatement engagées par la justice, aucune victime n'avait pu être identifiée et aucune plainte n'avait été déposée.
Ces nouveaux affrontements interviennent dans un contexte de fortes tensions autour des manifestations organisées ces dernières semaines à Rouen. L'enquête devra notamment permettre d'établir les responsabilités individuelles dans les violences survenues samedi.
« Aucun dépôt de plainte n'a été porté à ma connaissance », précise le procureur, Sébastien Gallois, qui indique également qu'aucun témoin ni détenteur de vidéos ne s'est manifesté auprès de la police ou de son parquet.
Le magistrat rappelle que des affrontements similaires s'étaient déjà produits une semaine auparavant, samedi 17 octobre, en haut de la rue Jeanne-d'Arc, toujours à Rouen.
Là encore, malgré les démarches immédiatement engagées par la justice, aucune victime n'avait pu être identifiée et aucune plainte n'avait été déposée.
Ces nouveaux affrontements interviennent dans un contexte de fortes tensions autour des manifestations organisées ces dernières semaines à Rouen. L'enquête devra notamment permettre d'établir les responsabilités individuelles dans les violences survenues samedi.
Exclu Blast - à Rouen, des identitaires d'extrême droite attaquent des manifestants en toute impunité devant la police Ce 24 octobre, des identitaires du groupe Entraide Citoyenne Rouen ont attaqué des manifestants dans le centre-ville de Rouen. Alors que la police intervient, elle contrôle les manifestants et laisse repartir les identitaires, comme on le voit dans la vidéo. Par @yanmdi— BLAST, Le souffle de l'info (@blast_france) October 24, 2026