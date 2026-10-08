Tags à Rambouillet et Gazeran : le jeune homme voulait « exprimer son art »

Des faits similaires et des plaintes qui s’accumulent. Entre avril et août 2026, les policiers du service local de police judiciaire (SLPJ) de Rambouillet ont constaté une multiplication des signalements pour des tags à Rambouillet et à Gazeran. Le préjudice total avoisine les 25 000 euros pour vingt-quatre victimes.



La similitude des inscriptions a orienté les enquêteurs vers un seul et même auteur. L’exploitation des images de vidéosurveillance, puis la transmission de son signalement aux policiers du service local de sécurité publique (SLSP), ont permis de le repérer et de le contrôler.