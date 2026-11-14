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Seine-Maritime : un homme grièvement blessé après une chute du troisième étage à Caudebec-lès-Elbeuf



Un homme de 34 ans a été transporté en urgence absolue au CHU de Rouen, ce samedi soir, après une chute du troisième étage d’un immeuble à Caudebec-lès-Elbeuf.


Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 20:33 Mis à jour : 14/11 - 20:38


Seine-Maritime : un homme grièvement blessé après une chute du troisième étage à Caudebec-lès-Elbeuf
Les secours sont intervenus ce samedi 14 novembre, vers 19 h 30, à la résidence de la Grâce de Dieu, à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Un homme venait de faire une chute du troisième étage d’un immeuble de quatre étages.

Quatre sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du Smur, ont pris en charge la victime, âgée de 34 ans. Grièvement blessée, elle a été médicalisée sur place avant d’être transportée en urgence absolue au CHU de Rouen.

Les circonstances précises de cette chute restent à déterminer.
 


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