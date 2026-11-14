Manifestation à Rouen : 13 interpellations et un policier et un gendarme blessés

Des incidents ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre - illustration DIPN76

Le cortège de 1 570 manifestants selon le décompte de la préfecture n’a pas respecté le parcours déclaré ce samedi 14 novembre à Rouen. Des violences ont éclaté, notamment aux abords du centre-ville

Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 19:58 Mis à jour : 14/11 - 21:51