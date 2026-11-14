Manifestation à Rouen : 13 interpellations et un policier et un gendarme blessés

La manifestation organisée ce samedi à Rouen a été marquée par plusieurs incidents et des affrontements avec les forces de l’ordre. Selon le bilan communiqué en soirée par la préfecture de Seine-Maritime, treize personnes ont été interpellées et deux membres des forces de l’ordre, un policier et un gendarme, ont été légèrement blessés.
Jusqu’à 1 570 personnes ont participé au rassemblement, dont le parcours déclaré n’a pas été respecté. D’après les services de l’État, des groupes d’individus ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans le centre-ville, malgré les interdictions en vigueur. Des poubelles ont été incendiées et des mortiers d’artifice tirés. Plusieurs dizaines de manifestants auraient quitté le cortège face à ces violences..
Jusqu’à 1 570 personnes ont participé au rassemblement, dont le parcours déclaré n’a pas été respecté. D’après les services de l’État, des groupes d’individus ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans le centre-ville, malgré les interdictions en vigueur. Des poubelles ont été incendiées et des mortiers d’artifice tirés. Plusieurs dizaines de manifestants auraient quitté le cortège face à ces violences..
Des incidents jusqu’à la dispersion du cortège
La manifestation s’est dispersée vers 16 h 30, mais plusieurs groupes se sont ensuite éparpillés sur la rive gauche. Les policiers et gendarmes, épaulés par des renforts extérieurs, ont été mobilisés pour empêcher une extension des incidents au centre-ville.
Dans son communiqué, le préfet condamne fermement ces violences, qu’il distingue de l’exercice pacifique du droit de manifester. Il met également en cause la capacité des organisateurs à faire respecter le parcours déclaré.
Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée mardi 17 novembre. La préfecture prévient qu’un dispositif de sécurité adapté sera nécessaire pour prévenir de nouveaux débordements.
Enfin, une autre manifestation s’est déroulée ce samedi à Harfleur, où 65 personnes ont été recensées par la préfecture qui ne fait état d’aucun incident particulier.
Dans son communiqué, le préfet condamne fermement ces violences, qu’il distingue de l’exercice pacifique du droit de manifester. Il met également en cause la capacité des organisateurs à faire respecter le parcours déclaré.
Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée mardi 17 novembre. La préfecture prévient qu’un dispositif de sécurité adapté sera nécessaire pour prévenir de nouveaux débordements.
Enfin, une autre manifestation s’est déroulée ce samedi à Harfleur, où 65 personnes ont été recensées par la préfecture qui ne fait état d’aucun incident particulier.