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La Marine va créer trois escouades de réservistes sur le littoral normand

Illustration © Marine nationale



Dieppe, Granville et Ouistreham accueilleront de nouvelles escouades de réserve côtières en 2027. Rattachées à Cherbourg, elles renforceront la surveillance des approches maritimes


Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 12:56 Mis à jour : 14/11 - 13:10


La Marine va créer trois escouades de réservistes sur le littoral normand
La Marine nationale va étoffer sa présence sur les côtes normandes. Trois escouades de réserve côtières seront créées en 2027 à Dieppe, en Seine-Maritime, à Granville, dans la Manche, et à Ouistreham, dans le Calvados, selon une annonce de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants.

Ces unités rejoindront la flottille de réserve côtière Manche-mer du Nord, basée à Cherbourg-en-Cotentin. Celle-ci comprend déjà deux escouades, implantées au Havre et à Dunkerque. Avec ces trois créations, elle en comptera donc cinq.

Observer, renseigner et surveiller le littoral

Les réservistes auront notamment pour missions d’observer les approches littorales, de recueillir du renseignement et de participer à leur surveillance. Ils viendront renforcer les moyens de la Marine nationale, aussi bien pour la défense maritime du territoire que pour les missions d’action de l’État en mer.

Ces escouades contribueront également à promouvoir les bonnes pratiques en mer, notamment en matière de protection et de préservation de l’environnement. Le dispositif prévoit des moyens nautiques et routiers, ainsi que des micro-drones pour appuyer leurs missions.

Un déploiement national prévu jusqu’en 2030

Les trois implantations normandes font partie des huit nouvelles escouades annoncées pour 2027, en complément des 19 déjà existantes dans l’Hexagone et outre-mer. Les cinq autres seront créées à Lézardrieux et Royan, sur la façade Atlantique, ainsi qu’à La Ciotat, Gruissan et Saint-Raphaël, en Méditerranée.

D’ici 2030, le dispositif doit compter trente escouades dans l’Hexagone, réparties entre trois flottilles, et six outre-mer. Environ 3 000 réservistes opérationnels seront mobilisés à l’échelle de l’ensemble de ces unités.
 


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