La Marine va créer trois escouades de réservistes sur le littoral normand

Les réservistes auront notamment pour missions d’observer les approches littorales, de recueillir du renseignement et de participer à leur surveillance. Ils viendront renforcer les moyens de la Marine nationale, aussi bien pour la défense maritime du territoire que pour les missions d’action de l’État en mer.



Ces escouades contribueront également à promouvoir les bonnes pratiques en mer, notamment en matière de protection et de préservation de l’environnement. Le dispositif prévoit des moyens nautiques et routiers, ainsi que des micro-drones pour appuyer leurs missions.