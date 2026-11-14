Dieppe : la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques bat son plein ce week-end

Le hareng et la Sain-Jacquew sont les rois de la fête : Photos Catherine L pour Infonormandie

La traditionnelle Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques anime Dieppe (Seine-Maritime) ces samedi 14 et dimanche 15 novembre. Près de 120 000 visiteurs sont attendus sur les quais pour ce grand rendez-vous populaire et gourmand.

Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 16:20 Mis à jour : 14/11 - 23:31