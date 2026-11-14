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Tags : Dieppe, Seine-Maritime


Dieppe : la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques bat son plein ce week-end

Le hareng et la Sain-Jacquew sont les rois de la fête : Photos Catherine L pour Infonormandie



La traditionnelle Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques anime Dieppe (Seine-Maritime) ces samedi 14 et dimanche 15 novembre. Près de 120 000 visiteurs sont attendus sur les quais pour ce grand rendez-vous populaire et gourmand.


Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 16:20 Mis à jour : 14/11 - 23:31


Dieppe : la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques bat son plein ce week-end
Au programme : dégustations de harengs grillés et de coquilles Saint-Jacques, vente de produits de la pêche locale, fanfares, spectacles de rue et vide-greniers dans le quartier du Bout du quai.

Parmi les temps forts, un spectacle déambulatoire lumineux, Éclats des océans, est prévu ce samedi à 18 heures au départ du pont Colbert, suivi d’un feu d’artifice à 19 h 30 depuis le quai de la Marne.

Les animations musicales se poursuivront dimanche, avec notamment des fanfares et une batucada. Des concours gratuits de décorticage de coquilles Saint-Jacques sont également proposés place du Hâble.

La fête se déroule principalement sur les quais Henri IV, Duquesne et du Carénage, ainsi que dans le quartier du Pollet.





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