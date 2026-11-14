Dieppe : la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques bat son plein ce week-end

Au programme : dégustations de harengs grillés et de coquilles Saint-Jacques, vente de produits de la pêche locale, fanfares, spectacles de rue et vide-greniers dans le quartier du Bout du quai.
Parmi les temps forts, un spectacle déambulatoire lumineux, Éclats des océans, est prévu ce samedi à 18 heures au départ du pont Colbert, suivi d’un feu d’artifice à 19 h 30 depuis le quai de la Marne.
Les animations musicales se poursuivront dimanche, avec notamment des fanfares et une batucada. Des concours gratuits de décorticage de coquilles Saint-Jacques sont également proposés place du Hâble.
La fête se déroule principalement sur les quais Henri IV, Duquesne et du Carénage, ainsi que dans le quartier du Pollet.
Parmi les temps forts, un spectacle déambulatoire lumineux, Éclats des océans, est prévu ce samedi à 18 heures au départ du pont Colbert, suivi d’un feu d’artifice à 19 h 30 depuis le quai de la Marne.
Les animations musicales se poursuivront dimanche, avec notamment des fanfares et une batucada. Des concours gratuits de décorticage de coquilles Saint-Jacques sont également proposés place du Hâble.
La fête se déroule principalement sur les quais Henri IV, Duquesne et du Carénage, ainsi que dans le quartier du Pollet.
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