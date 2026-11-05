Seine-Maritime : entre vol de carburant et délits routiers, trois interpellations dans la même soirée

► Lillebonne : sans permis et sous stupéfiants, un conducteur récidiviste interpellé
Un homme de 30 ans a été interpellé mercredi soir à Lillebonne (Seine-Maritime). Déjà connu pour des infractions routières similaires, il conduisait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants.
Son comportement a attiré l'attention des policiers, mercredi 4 novembre, vers 21 h 50, rue Auguste-Desgenétais. L'automobiliste s'est alors empressé de garer son véhicule sur le parking d'un commerce, avenue du Maréchal-Leclerc.
Contrôlé par les forces de l'ordre, cet homme de 30 ans s'est révélé positif aux stupéfiants, mais négatif à l'alcool. Les vérifications ont également établi qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.
Interpellé à 22 h 05, il est mis en cause pour conduite sous stupéfiants et conduite sans permis, deux infractions commises en état de récidive.
Son comportement a attiré l'attention des policiers, mercredi 4 novembre, vers 21 h 50, rue Auguste-Desgenétais. L'automobiliste s'est alors empressé de garer son véhicule sur le parking d'un commerce, avenue du Maréchal-Leclerc.
Contrôlé par les forces de l'ordre, cet homme de 30 ans s'est révélé positif aux stupéfiants, mais négatif à l'alcool. Les vérifications ont également établi qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.
Interpellé à 22 h 05, il est mis en cause pour conduite sous stupéfiants et conduite sans permis, deux infractions commises en état de récidive.
► Notre-Dame-de-Gravenchon : il percute une voiture de police en voulant se garer
Un conducteur de 46 ans a été placé en garde à vue mercredi soir à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), après avoir heurté un véhicule de police lors d'un contrôle.
Ses feux arrière éteints ont attiré l'attention des policiers, mercredi 4 novembre, vers 21 h 30, sur la route départementale 81. Invité à s'arrêter, l'automobiliste a entrepris de se stationner à hauteur du rond-point de la station Esso. Mais il a alors percuté le véhicule des forces de l'ordre.
Les vérifications ont révélé que cet homme de 46 ans, originaire de Port-Jérôme sur Seine, conduisait malgré la suspension de son permis et sans assurance. Le dépistage de stupéfiants s'est révélé positif, tandis que celui de l'alcoolémie était négatif.Notre-Dame-de-Gravenchon : sans permis valide et sous stupéfiants, il percute une voiture de police
Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule doit être placé en fourrière.
Ses feux arrière éteints ont attiré l'attention des policiers, mercredi 4 novembre, vers 21 h 30, sur la route départementale 81. Invité à s'arrêter, l'automobiliste a entrepris de se stationner à hauteur du rond-point de la station Esso. Mais il a alors percuté le véhicule des forces de l'ordre.
Les vérifications ont révélé que cet homme de 46 ans, originaire de Port-Jérôme sur Seine, conduisait malgré la suspension de son permis et sans assurance. Le dépistage de stupéfiants s'est révélé positif, tandis que celui de l'alcoolémie était négatif.Notre-Dame-de-Gravenchon : sans permis valide et sous stupéfiants, il percute une voiture de police
Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule doit être placé en fourrière.
► Saint-Pierre-lès-Elbeuf : des voleurs de carburant en garde à vue
Deux hommes de 49 et 55 ans ont été arrêtés mercredi soir, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), après avoir pris la fuite à bord d'une voiture.
Le réservoir d'un poids lourd a été pris pour cible, mercredi 4 novembre, vers 23 heures, rue aux Thuilliers. Deux individus l'ont endommagé pour dérober du carburant avant de quitter les lieux en voiture.
Leur fuite a été de courte durée. Un quart d'heure plus tard, les policiers ont repéré et contrôlé leur véhicule avenue des Quatre Âges. Le conducteur, âgé de 55 ans, et son passager de 49 ans ont été interpellés pour vol aggravé.
Le réservoir d'un poids lourd a été pris pour cible, mercredi 4 novembre, vers 23 heures, rue aux Thuilliers. Deux individus l'ont endommagé pour dérober du carburant avant de quitter les lieux en voiture.
Leur fuite a été de courte durée. Un quart d'heure plus tard, les policiers ont repéré et contrôlé leur véhicule avenue des Quatre Âges. Le conducteur, âgé de 55 ans, et son passager de 49 ans ont été interpellés pour vol aggravé.