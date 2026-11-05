Seine-Maritime : entre vol de carburant et délits routiers, trois interpellations dans la même soirée

Un véhicule de police a été percuté lors d'un contrôle routier : le mis en cause, positif aux stupéfiants, n'avait pas de permis ni d'assurance - Illustration © Adobe Stock

À Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Notre-Dame-de-Gravenchon et Lillebonne, quatre hommes ont été interpellés mercredi 4 novembre au soir. Au menu des interventions policières : un vol de carburant sur un poids lourd et deux contrôles routiers mettant en cause des conducteurs sous stupéfiants, dont l’un a percuté une voiture de police.

Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 12:19