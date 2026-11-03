Grève SNCF jeudi 5 novembre : de nombreuses lignes perturbées en Normandie

Les voyageurs normands devront s’attendre à des difficultés sur le réseau ferroviaire jeudi 5 novembre. SNCF Nomad Train annonce des perturbations sur une grande partie de ses lignes régionales et de ses liaisons avec Paris, en raison d’un mouvement social national interprofessionnel.
En revanche, les cars Nomad circuleront normalement, tout comme les TGV n° 5316 et 5376. Pour les autres trains, les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et les éventuelles suppressions avant leur départ.
En revanche, les cars Nomad circuleront normalement, tout comme les TGV n° 5316 et 5376. Pour les autres trains, les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et les éventuelles suppressions avant leur départ.
Les lignes concernées par les perturbations
Sur les lignes Nomad Résa :
• Paris – Rouen – Le Havre
• Paris – Caen – Cherbourg
• Paris – Lisieux – Trouville/Deauville
• Granville – Argentan – L’Aigle – Paris
• Pontorson – Argentan – L’Aigle – Paris
Sur les autres lignes Nomad :
• Paris – Vernon – Rouen
• Paris – Évreux – Serquigny
• Fécamp – Bréauté
• Rouen – Dieppe
• Rouen – Caen
• Yvetot – Elbeuf
• Caen – Granville – Rennes
• Rouen – Amiens – Lille
• Caen – Alençon – Le Mans – Tours
• Paris – Rouen – Le Havre
• Paris – Caen – Cherbourg
• Paris – Lisieux – Trouville/Deauville
• Granville – Argentan – L’Aigle – Paris
• Pontorson – Argentan – L’Aigle – Paris
Sur les autres lignes Nomad :
• Paris – Vernon – Rouen
• Paris – Évreux – Serquigny
• Fécamp – Bréauté
• Rouen – Dieppe
• Rouen – Caen
• Yvetot – Elbeuf
• Caen – Granville – Rennes
• Rouen – Amiens – Lille
• Caen – Alençon – Le Mans – Tours
Des horaires à vérifier dès mercredi soir
Le plan de transport détaillé sera consultable mercredi 4 novembre, à partir de 17 heures, sur les sites et applications SNCF.
Des mesures commerciales spécifiques permettront également aux voyageurs concernés d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement leurs billets, selon les conditions annoncées par SNCF.
À RETENIR — Les perturbations sont annoncées sur les lignes citées, mais tous les trains ne seront pas nécessairement supprimés. Les voyageurs doivent consulter les horaires actualisés avant de se rendre en gare.
Des mesures commerciales spécifiques permettront également aux voyageurs concernés d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement leurs billets, selon les conditions annoncées par SNCF.
À RETENIR — Les perturbations sont annoncées sur les lignes citées, mais tous les trains ne seront pas nécessairement supprimés. Les voyageurs doivent consulter les horaires actualisés avant de se rendre en gare.