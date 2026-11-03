Grève SNCF jeudi 5 novembre : de nombreuses lignes perturbées en Normandie

Le plan de transport détaillé sera consultable mercredi 4 novembre, à partir de 17 heures, sur les sites et applications SNCF.



Des mesures commerciales spécifiques permettront également aux voyageurs concernés d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement leurs billets, selon les conditions annoncées par SNCF.



À RETENIR — Les perturbations sont annoncées sur les lignes citées, mais tous les trains ne seront pas nécessairement supprimés. Les voyageurs doivent consulter les horaires actualisés avant de se rendre en gare.