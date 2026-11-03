 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Normandie, SNCF


Grève SNCF jeudi 5 novembre : de nombreuses lignes perturbées en Normandie


Un mouvement social national interprofessionnel perturbera la circulation des trains jeudi 5 novembre. Les principales lignes normandes, notamment au départ de Rouen, du Havre, de Caen et d’Évreux, sont concernées.


Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 15:08


Grève SNCF jeudi 5 novembre : de nombreuses lignes perturbées en Normandie
Les voyageurs normands devront s’attendre à des difficultés sur le réseau ferroviaire jeudi 5 novembre. SNCF Nomad Train annonce des perturbations sur une grande partie de ses lignes régionales et de ses liaisons avec Paris, en raison d’un mouvement social national interprofessionnel.

En revanche, les cars Nomad circuleront normalement, tout comme les TGV n° 5316 et 5376. Pour les autres trains, les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et les éventuelles suppressions avant leur départ.

Les lignes concernées par les perturbations

Sur les lignes Nomad Résa :

• Paris – Rouen – Le Havre
• Paris – Caen – Cherbourg
• Paris – Lisieux – Trouville/Deauville
• Granville – Argentan – L’Aigle – Paris
• Pontorson – Argentan – L’Aigle – Paris

Sur les autres lignes Nomad :

• Paris – Vernon – Rouen
• Paris – Évreux – Serquigny
• Fécamp – Bréauté
• Rouen – Dieppe
• Rouen – Caen
• Yvetot – Elbeuf
• Caen – Granville – Rennes
• Rouen – Amiens – Lille
• Caen – Alençon – Le Mans – Tours

Des horaires à vérifier dès mercredi soir

Le plan de transport détaillé sera consultable mercredi 4 novembre, à partir de 17 heures, sur les sites et applications SNCF.

Des mesures commerciales spécifiques permettront également aux voyageurs concernés d’échanger ou de se faire rembourser gratuitement leurs billets, selon les conditions annoncées par SNCF.

À RETENIR — Les perturbations sont annoncées sur les lignes citées, mais tous les trains ne seront pas nécessairement supprimés. Les voyageurs doivent consulter les horaires actualisés avant de se rendre en gare.



Vous pouvez réagir à cet article
Mobilisation lycéenne : 13 interpellations à Rouen et au Havre, deux blessés dans les rangs de l’Éducation nationale Grève SNCF jeudi 5 novembre : de nombreuses lignes perturbées en Normandie Un footballeur décède lors d’un match vétérans à Saint-Vigor-d’Ymonville, en Seine-Maritime
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…