Fermeture de l’A13 : A14 gratuite en semaine, SNCF renforcée, ce qu’il faut retenir des annonces du ministre

Les travaux de confortement du tunnel de Saint-ne peuvent plus être différés trop longtemps. Il s'agit de prévenir une dégradation susceptible d'imposer, à moyen terme, une interruption soudaine de la circulation, a martelé le ministre des Transports

La fermeture du tunnel de Saint-Cloud, à partir du 16 novembre, va perturber les déplacements entre Paris et la Normandie pendant neuf mois. Lors d’un point presse auquel participait InfoNormandie, ce jeudi 5 novembre, le ministre des Transports et le préfet d’Île-de-France ont détaillé les mesures d’accompagnement.

Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 14:42