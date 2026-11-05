Fermeture de l’A13 : A14 gratuite en semaine, SNCF renforcée, ce qu’il faut retenir des annonces du ministre

a fermeture du tube nord du tunnel de Saint-Cloud, sur l'autoroute A13, se précise. À onze jours du début des travaux, le gouvernement veut rassurer les automobilistes et les entreprises confrontés à plusieurs mois de difficultés de circulation. Gratuité de l'A14, renforcement des transports en commun, adaptation des chantiers : un dispositif exceptionnel a été présenté ce jeudi après-midi lors d'un point presse téléphonique organisé par le ministère des Transports.
La principale annonce concerne l'autoroute A14, qui sera gratuite 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, uniquement dans le sens Paris-Normandie. Cette mesure restera applicable pendant les vacances scolaires, mais sera suspendue les week-ends et les jours fériés. L'État prendra à sa charge le manque à gagner du concessionnaire, sous forme de compensation financière, sans prolongation de la concession. Aucun montant n'a été communiqué.
La principale annonce concerne l'autoroute A14, qui sera gratuite 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, uniquement dans le sens Paris-Normandie. Cette mesure restera applicable pendant les vacances scolaires, mais sera suspendue les week-ends et les jours fériés. L'État prendra à sa charge le manque à gagner du concessionnaire, sous forme de compensation financière, sans prolongation de la concession. Aucun montant n'a été communiqué.
Les poids lourds orientés vers les grandes rocades
En revanche, aucune gratuité supplémentaire n'est prévue pour les poids lourds. Les services de l'État privilégient leur report vers des itinéraires plus éloignés, notamment la Francilienne, afin d'éviter une surcharge de l'A14. Les camions qui empruntent habituellement cette autoroute pourront continuer à le faire dans les conditions tarifaires habituelles.
Le réseau ferroviaire sera également mis à contribution pour absorber une partie des automobilistes qui choisiront les transports en commun. La SNCF prévoit notamment un renforcement de la maintenance, des interventions plus rapides en cas d'incident et une surveillance accrue du matériel roulant.
Un accompagnement particulier des voyageurs sera organisé dans plusieurs gares stratégiques, notamment à Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines et La Défense. L'objectif affiché est d'éviter que les difficultés ferroviaires ne viennent s'ajouter à celles du réseau routier.
Le ministre a également demandé de revoir la programmation de certains travaux routiers et ferroviaires. Plusieurs chantiers pourront ainsi être décalés ou leurs horaires adaptés afin de préserver autant que possible les itinéraires de substitution.
Le réseau ferroviaire sera également mis à contribution pour absorber une partie des automobilistes qui choisiront les transports en commun. La SNCF prévoit notamment un renforcement de la maintenance, des interventions plus rapides en cas d'incident et une surveillance accrue du matériel roulant.
Un accompagnement particulier des voyageurs sera organisé dans plusieurs gares stratégiques, notamment à Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines et La Défense. L'objectif affiché est d'éviter que les difficultés ferroviaires ne viennent s'ajouter à celles du réseau routier.
Le ministre a également demandé de revoir la programmation de certains travaux routiers et ferroviaires. Plusieurs chantiers pourront ainsi être décalés ou leurs horaires adaptés afin de préserver autant que possible les itinéraires de substitution.
Fermeture préventive pour éviter une nouvelle crise
Les autorités ont tenu à clarifier les raisons de cette opération particulièrement contraignante. Le tunnel de Saint-Cloud ne présente aujourd'hui aucun danger nécessitant une fermeture immédiate, ont-elles assuré.
Mais les travaux de confortement ne peuvent plus être différés trop longtemps. Il s'agit de prévenir une dégradation susceptible d'imposer, à moyen terme, une interruption soudaine de la circulation.
Le préfet d'Île-de-France a rappelé le précédent du printemps 2024, lorsque l'A13 avait été fermée dans les deux sens pendant plusieurs semaines. Le gouvernement entend éviter qu'une situation comparable ne se reproduise, cette fois sans possibilité d'anticiper les conséquences pour les usagers.
Autre enjeu souligné lors de ce point presse : ne pas retarder les travaux de la future ligne 15 Ouest du Grand Paris Express, dont le calendrier doit être coordonné avec les interventions sur le tunnel.
Mais les travaux de confortement ne peuvent plus être différés trop longtemps. Il s'agit de prévenir une dégradation susceptible d'imposer, à moyen terme, une interruption soudaine de la circulation.
Le préfet d'Île-de-France a rappelé le précédent du printemps 2024, lorsque l'A13 avait été fermée dans les deux sens pendant plusieurs semaines. Le gouvernement entend éviter qu'une situation comparable ne se reproduise, cette fois sans possibilité d'anticiper les conséquences pour les usagers.
Autre enjeu souligné lors de ce point presse : ne pas retarder les travaux de la future ligne 15 Ouest du Grand Paris Express, dont le calendrier doit être coordonné avec les interventions sur le tunnel.
Manque de concertation ? Le préfet récuse les critiques
Interrogées sur les critiques concernant le manque de concertation, les autorités ont assuré que plusieurs centaines de réunions de travail avaient été organisées depuis juillet avec les communes, leurs services techniques et les organisations professionnelles.
Ces échanges auraient notamment permis d'adapter certains horaires de travaux et d'améliorer les itinéraires alternatifs.
Reste désormais à mesurer l'efficacité de ces dispositions sur le terrain. Car malgré la gratuité de l'A14 et les renforts annoncés sur le réseau ferroviaire, les déplacements quotidiens entre la capitale, les Yvelines et la Normandie risquent d'être fortement perturbés pendant toute la durée du chantier.
Ces échanges auraient notamment permis d'adapter certains horaires de travaux et d'améliorer les itinéraires alternatifs.
Reste désormais à mesurer l'efficacité de ces dispositions sur le terrain. Car malgré la gratuité de l'A14 et les renforts annoncés sur le réseau ferroviaire, les déplacements quotidiens entre la capitale, les Yvelines et la Normandie risquent d'être fortement perturbés pendant toute la durée du chantier.
ÉCLAIRAGE -- L’A14 gratuite : qui pourra en bénéficier ?
► Quand ? À partir du 16 novembre 2026, pendant la période de fermeture de l'A13.
► Quels jours ? Du lundi au vendredi, y compris pendant les vacances scolaires, à l'exception des jours fériés.
► À quelles heures ? 24 heures sur 24.
► Dans quel sens ? Uniquement de Paris vers la Normandie.
► Et dans l'autre sens ? Les tarifs habituels restent applicables.
► Pour les poids lourds ? Pas de gratuité supplémentaire prévue.
► Qui paiera ? L'État compensera financièrement le concessionnaire, selon des modalités dont le montant reste à préciser.
► Quand ? À partir du 16 novembre 2026, pendant la période de fermeture de l'A13.
► Quels jours ? Du lundi au vendredi, y compris pendant les vacances scolaires, à l'exception des jours fériés.
► À quelles heures ? 24 heures sur 24.
► Dans quel sens ? Uniquement de Paris vers la Normandie.
► Et dans l'autre sens ? Les tarifs habituels restent applicables.
► Pour les poids lourds ? Pas de gratuité supplémentaire prévue.
► Qui paiera ? L'État compensera financièrement le concessionnaire, selon des modalités dont le montant reste à préciser.