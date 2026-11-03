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Tags : A13, A14, fermeture


Fermeture du tunnel de Saint-Cloud sur l’A13 : les transporteurs réclament la gratuité de l’A14

Les professionnels du transport routier demandent que la gratuité annoncée de l’A14 pendant les travaux soit étendue explicitement aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers professionnels. - Illustration © Google Maps


La fermeture de l’A13 vers la Normandie, prévue pendant près de dix mois à partir du 16 novembre, inquiète les professionnels du transport routier. Leur fédération demande à bénéficier de la gratuité du péage de l’A14.


Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 22:32


Fermeture du tunnel de Saint-Cloud sur l’A13 : les transporteurs réclament la gratuité de l’A14
L’autoroute A13 sera fermée dans le sens Paris-province entre le boulevard périphérique et l’échangeur de Vaucresson, du 16 novembre 2026 à fin août 2027. En cause : d'importants travaux de confortement du tunnel de Saint-Cloud, sur un axe emprunté quotidiennement par quelque 80 000 véhicules.

Pour les entreprises de transport de marchandises et de logistique (TLF), cette fermeture prolongée risque de se traduire par des détours, des délais de livraison plus incertains et une hausse des coûts d’exploitation. Kilomètres supplémentaires, carburant, temps de conduite et réorganisation des tournées : TLF Île-de-France redoute des conséquences économiques importantes.

L’A14 comme itinéraire de substitution

Plusieurs déviations sont envisagées, notamment par la RD910, la RN118, l’A86 ou encore la RN13 et l’A14. Mais la fédération craint un report massif des poids lourds sur des axes déjà très fréquentés et sur le réseau secondaire.

TLF Île-de-France demande donc que la gratuité annoncée de l’A14 pendant les travaux soit étendue explicitement aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers professionnels.

« Il serait difficilement compréhensible d’y ajouter le coût du péage de l’A14, alors que cet axe constitue précisément une solution pour canaliser les flux professionnels et limiter leur report sur le réseau secondaire », souligne Vincent Le Duff, président de TLF Île-de-France.

Pour l’organisation professionnelle, cette mesure permettrait à la fois de limiter les surcoûts pour les transporteurs et de maintenir une partie du trafic de marchandises sur le réseau autoroutier.
 



À NOTER : Selon la préfecture d’Île-de-France, les modalités de gratuité de l’A14 annoncées le 21 octobre restent à préciser. Le sens province-Paris de l’A13 doit rester ouvert pendant la majeure partie du chantier.
 


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