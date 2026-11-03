Fermeture du tunnel de Saint-Cloud sur l’A13 : les transporteurs réclament la gratuité de l’A14

Les professionnels du transport routier demandent que la gratuité annoncée de l’A14 pendant les travaux soit étendue explicitement aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers professionnels. - Illustration © Google Maps

La fermeture de l’A13 vers la Normandie, prévue pendant près de dix mois à partir du 16 novembre, inquiète les professionnels du transport routier. Leur fédération demande à bénéficier de la gratuité du péage de l’A14.

Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 22:32